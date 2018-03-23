Во Франции задержана предполагаемая сообщница террориста, совершившего атаки на юге страны

Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс. Ранее сообщалось, что 26-летний выходец из Марокко ранил водителя автомобиля и убил его пассажира и напал на группу безоружных спецназовцев. Затем, приехав к супермаркету в Требе он захватил там заложников. В результате штурма злоумышленник был застрелен. Общее число жертв нападения составило три человека, 16 пострадали. Ответственность за эти теракты взяла на себя группировка ИГИЛ(запрещенная в России террористическая группировка).