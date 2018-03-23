Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач
Соответствующий приказ министр культуры подпишет уже сегодня. Сам Женовач предложение принял. Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин поддержал назначение Женовача в МХТ им. Чехова. На завтра в театре назначен экстренный сбор труппы. Между тем, возглавить театр-студию «Табакерка» Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову. Тот ответа еще не дал.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт