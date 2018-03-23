Роскомнадзор рекомендовал операторам связи заблокировать 36 подсетей голосового мессенджера Zello

В списке, как пишут «Ведомости», 26 подсетей, принадлежащих Amazon. Подлежащие блокировке подсети содержат почти 15 миллионов IP-адресов, из которых на Amazon приходится 13,5 миллиона. Интернет-рацию Zello, популярную у российских дальнобойщиков, в том числе для организации акций протеста, Роскомнадзор потребовал заблокировать еще год назад. Причиной стал ее отказ предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации.