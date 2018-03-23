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22:32, 23 марта 2018

Роскомнадзор рекомендовал операторам связи заблокировать 36 подсетей голосового мессенджера Zello

В списке, как пишут «Ведомости», 26 подсетей, принадлежащих Amazon. Подлежащие блокировке подсети содержат почти 15 миллионов IP-адресов, из которых на Amazon приходится 13,5 миллиона. Интернет-рацию Zello, популярную у российских дальнобойщиков, в том числе для организации акций протеста, Роскомнадзор потребовал заблокировать еще год назад. Причиной стал ее отказ предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации.

Комментарии

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kryymsdyk 23 марта 2018 | 22:34

в zello еще много даунбасских и ростовских

el_borz 23 марта 2018 | 22:56

kryymsdyk: Видимо зело им по башке ипанули

pmasel 23 марта 2018 | 23:17

Эта беспрецедентная инициатива с высокой степенью вероятности породит «погоню за тенью», рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. По ее мнению, Zello может начать менять адреса, вынуждая Роскомнадзор заставлять операторов блокировать все новые и новые большие блоки адресов. Результаты этой гонки могут оказаться непредсказуемыми и опасными, предостерегает Левова.

Сооснователь и техдиректор Zello Алексей Гаврилов узнал о списке адресов из Telegram-каналов и «ничего кроме удивления он не вызывает», сообщил он «Ведомостям». Действительно, адреса из некоторых подсетей Zello использовал в прошлом, происхождение других Гаврилову неизвестно.

В силу особенностей архитектуры Zello доступность мессенджера в будущем никак не зависит от доступности перечисленных подсетей, но их блокировка может нарушить работу сотен сервиcов, использующих Amazon и не имеющих отношения к Zello. Блокировку 15 млн адресов ради Zello Гаврилов сравнивает с использованием атомной бомбы против забастовки дальнобойщиков.

pavelmistery 23 марта 2018 | 22:37

"Подлежащие блокировке подсети содержат почти 15 миллионов IP-адресов"

Да блокируйте вы уже весь интернет и поднимайте отечественный чебурнет ))

ura_123 23 марта 2018 | 22:45

pavelmistery: В отечественном чебурнете уже прошло голосУвание за название нового рассейского оружя громким словом "Шептун" )))

navsegda 23 марта 2018 | 22:51

Что за упоротые педирасты работают в роскомнадзоре , хоть бы у своих детишек спросили что такое интернет , как он работает и как легко обойти блокировку

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perrrkele_satttana 23 марта 2018 | 22:57

ZELLO - никаких восторгов, но установлено. VPN, естественно, тоже. Что там кто кому "запретил"?

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