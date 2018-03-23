В Польше прошел массовый протест против запрета абортов
Десятки тысяч людей вышли на улицы, поскольку считают их своим естественным правом, — сказала «Эху Москвы» журналист журнала «Политическая критика» Виктория Беляшина.
Виктория Беляшина подчеркнула, что законопроект о запрете абортов продвигают при значительной поддержке польского епископата.
Комментарии6
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nikitin43 23 марта 2018 | 22:36
польша начинает проходить через грабли ссср
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:38
Польские жертвы аборта?
ignachio 23 марта 2018 | 22:55
ГДЕ новость о включении Михаила Путина в правление Газпрома? Почему пропутинское Эхо замалчивает эту новость?
vikwlad 23 марта 2018 | 22:47
Религия и попы - это зло.
vlastimil_popogrebski 23 марта 2018 | 22:46
Некоторым борзым нациям принудительные аборты бы не помешали
navsegda 23 марта 2018 | 22:48
Польки просто будут ездить делать аборт к соседям по ЕС где это можно