В Польше прошел массовый протест против запрета абортов

Десятки тысяч людей вышли на улицы, поскольку считают их своим естественным правом, — сказала «Эху Москвы» журналист журнала «Политическая критика» Виктория Беляшина.

Виктория Беляшина подчеркнула, что законопроект о запрете абортов продвигают при значительной поддержке польского епископата.