Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще ряда каталонских политиков. Им вменяется организация мятежа и финансовые нарушения. Пучдемон сейчас скрывается в Бельгии. Между тем, как сообщает каталонская пресса, в Барселоне начались многотысячные протесты. Демонстранты перекрывают центральные улицы, звучат призывы в всеобщей забастовке. Полиция оцепила квартал, в котором расположено представительство Испании.
Комментарии3
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ignachio 23 марта 2018 | 22:46
Каталонцы как бараны, без Игоря Стрелкова никак не решиться на поступок.
polba 23 марта 2018 | 22:52
ignachio: Просто они ещё Франко хорошо помнят.
el_borz 23 марта 2018 | 23:00
polba: Шизда по любому Испании, Великобритании.... единой Европе..первые звонки пошли