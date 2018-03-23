Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач
Соответствующий приказ министр культуры подпишет уже сегодня. Завтра в театре экстренный сбор труппы. Возглавить театр-студию Табакерка Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову. Тот ответа еще не дал.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ignachio 23 марта 2018 | 22:57
ГДЕ новость о включении Михаила Путина в правление Газпрома? Почему пропутинское Эхо замалчивает эту новость?