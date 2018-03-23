Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Бразилии
Игра на стадионе Лужники завершилась со счетом 3-0. Разница в классе команд стала очевидна уже в самом начале встречи. Однако до перерыва хозяевам удавалось сдерживать натиск пентакампеонов. Ну а в нескольких эпизодах команду спасал голкипер Игорь Акинфеев.
Во втором тайме бразильцы поднажали. И остроты у ворот российской команды прибавилось. Вновь творил чудеса в рамке наш вратарь. Но и он не смог выручить команду после добивания Миранды. Не прошло и десяти минут, как в ворота россиян был назначен пенальти. Который спокойно реализовал Коутинью. Не заставил себя ждать и третий мяч – за авторством Паулиньо. Добавим, что россияне после перерыва не отсиживались в обороне. Но хладнокровия и точности при завершающих ударах или передачах им катастрофически не хватало. Соперник оказался куда мастеровитее.
Свой следующий контрольный матч сборная России проведет против команды Франции. Игра состоится 27 марта в Санкт Петербурге
Комментарии44
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aleksandr39 23 марта 2018 | 22:08
Россия не смогла встать с колен .
igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 22:20
aleksandr39: даже , если убрать сейчас черчесова и весь тот колхоз , который он собрал, то у сборной будет шанс не так сильно обделаться , как то что ей светит при этих оплейтухах!
metslag 23 марта 2018 | 22:23
igorrrpadlowitchs: Вариант стать чемпионами мира у России есть.
надо еще кого-нить убить, ну там нескольких для верности.
Тогда никто на ЧМ не приедет и Россия станет чемпионом за неявкой соперников.
elloi 23 марта 2018 | 22:28
metslag: А почему за сборную России супер-ракету не выставили ? Что-то бразильцы этой супер-ракеты не опасались. А почему ?
raffal 23 марта 2018 | 22:38
metslag:
Ваша версия имеет место быть. Но не думаю, что Мондиаль-2018 будут бойкотировать.
Великий Пеле, когда его спросили будет ли когда-нибудь команда России чемпионом мира, ответил, что будет. Но только тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею на льду;)
idshoohov 23 марта 2018 | 22:31
igorrrpadlowitchs:
Похоже, неинтересный будет ЧМ-2018
zemljanka 23 марта 2018 | 22:56
idshoohov: Все команды будут. А организуют, как могут. На должном уровне.
bakero 23 марта 2018 | 23:06
igorrrpadlowitchs: Вообще тренером должен быть какой-то легендарный полевой игрок с ИМЕНЕМ (у Реала - Зидан). Российские аналоги - Мостовой, Кансельскис, Аленичев...
bakero 23 марта 2018 | 23:09
bakero: т.е. в данном случае ИМЯ ко многому обязывает. Примеры из советского прошлого - Бышовец, Газзаев, Семин
vla7815 23 марта 2018 | 22:20
aleksandr39:" ВЕЛИКАЯ" путинская Россия при путине в дерьме тонет, блин.
tks 23 марта 2018 | 22:09
Проиграла это если 12:0 !
А так - почти что считай, выиграли!
captain_ 23 марта 2018 | 22:22
Лучше быть плохим танцором, чем похотливым депутатом.
mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 22:09
Нацдилер же просил россиян немного потерпеть.
Вот футболисты и потерпели - поражение.
aleksandr39 23 марта 2018 | 22:11
И это случилось после обещания " великого вождя " совершить ПРОРЫВ .
vla7815 23 марта 2018 | 22:22
aleksandr39: А чё ??? Прорыва в дерьмо для всей страны разве нет ?????
mercer57 23 марта 2018 | 22:12
РАИСЯ - ВПЕРДЕ !
lenin3 23 марта 2018 | 22:13
Если покопаться в архивах,то,помнится,какой-то м***к после выигрыша Россией права проведения ЧМ-18 обещал Вошьдю выигрыш домашнего ЧМ.
Мои дорогие малыши,догадайтесь,какую должность занимает щас этот пи****ол?)))
vtodorol 23 марта 2018 | 22:17
Неужели сб.Путирашки признала свое поражение без предъявления каких -либо доказательств от противной стороны..???!!!
alef18 23 марта 2018 | 22:18
В 1965 и тоже в Москве проиграли тогдашним легендарным бразильцам с таким же счетом, смотрел тот матч по ТВ.
vadim002a 23 марта 2018 | 22:22
Если в России всё хуже,чем в Бразилии,почему футбол будет лучше?
zemljanka 23 марта 2018 | 22:22
Открыть 20 000 школ юных футболистов по стране.
И через 10 лет Россия станет футбольной державой.
Все просто.
aleksandr39 23 марта 2018 | 22:30
zemljanka: А если открыть 40 000 школ ,то через 5 лет .
fantforbarbi 23 марта 2018 | 22:32
zemljanka: Не получится. Откуда взять столько действительно хороших тренеров,а не тех,кто даст мячик и уйдет пить водку. Это должна быть именно КУЛЬТУРА.
zemljanka 23 марта 2018 | 22:42
fantforbarbi: Германия нашла 10 000 тренеров . По белу свету.
Россия богаче. Ралдугинских миллиардов хватит и на виоленчелистов и юных футболистов. Если кивнет хозяин кошелька...
bakero 23 марта 2018 | 22:53
zemljanka: у нас Газзаев в ГосДуме тренирует
fantforbarbi 23 марта 2018 | 23:00
zemljanka: Не все так просто,и Вы это прекрасно понимаете ))).А галерный раб Ролдугин не для простолюдинов миллиарды воровал ))). И не в России же их тратить ))). Тема , не заслуженно ушедшая из под прицела общественности.
vtodorol 23 марта 2018 | 22:38
\\станет футбольной державой\\
Хоккейной державой стали,космической и ещё хрен знает какой!!! Но самое главное-Россия является нищенской державой при всем при том,что у неё больше всех в мире природных ресурсов.Она пример для всего мира-как жить нельзя!!!
bakero 23 марта 2018 | 22:41
zemljanka: Не факт. У нас идет потеря где-то на уровне молодежных команд. Сборная Колыванова выиграла чемпионат Европы среди юношей, победив в финале немцев. Эти немцы стали чемпионами мира в 2014 году. У нас из этого состава самый лучший и известный Прудников. Думаю, что нужны вторые команды, но по финансовым соображениям их имеют только Спартак и Зенит. Также вспомните сколько за последнее время "похоронено" легендарных и интересных команд - Алания, Ротор, Сатурн.... в хоккее - мытищинский Атлант, который постоянно собирал полный стадион. Это всё умелое руководство такое же как на полигоне ЕдРово в Волоколамске. Спорт - часто очень хороший индикатор состояния экономики страны!
bakero 23 марта 2018 | 22:47
zemljanka: Таланты маринуются в дубле. Если взять Черчесова и его работу в Динамо - как раз в этот период Динамо потеряло Панюкова и Смолова. Смолов ушел из Динамо бесплатно и через год стал лучшим футболистом страны. Период Ротенберга-Черчесова-Аджоева вообще очень интересный. P.S. молодежная команда под руководством Хохлова дважды подряд выигрывала первенство дублеров, но пришел Черчесов - ушел Хохлов. Сейчас из той команды в сборной только Зобнин. А команда была слаженная и могла бы как раз быть костяком на ЧМ2018.
bakero 23 марта 2018 | 22:56
bakero: Кстати, Смолову помог раскрыться Тарханов
bakero 23 марта 2018 | 23:00
bakero: 16 игроков в период Ротенберга-Черчесова-Аджоева покинули Динамо свободными агентами! Об этом известно к сожалению только узкому кругу лиц и должны знать все!
bakero 23 марта 2018 | 22:49
zemljanka: еще один яркий пример Иван Соловьев у которого хорошо пошло в Динамо... его перекупил Зенит и он там зачах на лавке... сейчас по-моему играет в Факеле
belovnikita 23 марта 2018 | 22:58
zemljanka: а на фига? какой смысл в том что стадо откормленных харь ходит по полю пинает мячик?
bakero 23 марта 2018 | 22:25
Сборная России перенапряглась на "выборах". Я за спорт вне политики. Не хочу чтобы футболисты и Евгения Медведева использовались в политических целях. Это ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ!
bakero 23 марта 2018 | 22:29
bakero: Испанские ультрас сорвали трансфер Зозули
bakero 23 марта 2018 | 22:32
bakero: Испанские болельщики освистали Жерара Пике
kochar 23 марта 2018 | 22:29
А ведь Фабио Капелло рыскал по стране и искал вундеркиндов.
Но кое кому это не понравилось и имеем сборище криволапых.
Со второй нашей лиги можно собрать классных ребят,которые не опозорятся.
Но!
Откаты сэр.
fantforbarbi 23 марта 2018 | 22:30
Что еще должен *сделать* Черчесов ,чтобы его попросили освободить место??? Нет вообще ничего ,ни атаки,ни обороны . Героя Канифея маловато будет... Ну не тянет Черчесов сборную , на ЧМ будет фиаско.
elloi 23 марта 2018 | 22:39
fantforbarbi: Черчесов большой поклонник Путина. И этого вполне достаточно для выполнения должности старшего тренера сборной России по футболу.
zemljanka 23 марта 2018 | 22:59
fantforbarbi: Надеюсь, подвинут.
tverboul 23 марта 2018 | 22:30
На своем поле! Как пел ВСВ: "За нами слово, до встречи снова, а футболисты - до лучших дней".
marineru 23 марта 2018 | 22:30
Мельдоний видать не завезли. Пролетели..
skanon 23 марта 2018 | 22:34
Сборная проиграла, но деньгу за проигрыш с удовольствием получит и... прокутит с бабами в ресторанах.
pepetz 23 марта 2018 | 23:09
Деньги,что ли кончились? Не могли поприличеней проигрыш купить?
Или в миру не все продается?