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22:05, 23 марта 2018

Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Бразилии

Игра на стадионе Лужники завершилась со счетом 3-0. Разница в классе команд стала очевидна уже в самом начале встречи. Однако до перерыва хозяевам удавалось сдерживать натиск пентакампеонов. Ну а в нескольких эпизодах команду спасал голкипер Игорь Акинфеев.

Во втором тайме бразильцы поднажали. И остроты у ворот российской команды прибавилось. Вновь творил чудеса в рамке наш вратарь. Но и он не смог выручить команду после добивания Миранды. Не прошло и десяти минут, как в ворота россиян был назначен пенальти. Который спокойно реализовал Коутинью. Не заставил себя ждать и третий мяч – за авторством Паулиньо. Добавим, что россияне после перерыва не отсиживались в обороне. Но хладнокровия и точности при завершающих ударах или передачах им катастрофически не хватало. Соперник оказался куда мастеровитее.

Свой следующий контрольный матч сборная России проведет против команды Франции. Игра состоится 27 марта в Санкт Петербурге

Комментарии

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aleksandr39 23 марта 2018 | 22:08

Россия не смогла встать с колен .

igorrrpadlowitchs 23 марта 2018 | 22:20

aleksandr39: даже , если убрать сейчас черчесова и весь тот колхоз , который он собрал, то у сборной будет шанс не так сильно обделаться , как то что ей светит при этих оплейтухах!

metslag 23 марта 2018 | 22:23

igorrrpadlowitchs: Вариант стать чемпионами мира у России есть.
надо еще кого-нить убить, ну там нескольких для верности.
Тогда никто на ЧМ не приедет и Россия станет чемпионом за неявкой соперников.

elloi 23 марта 2018 | 22:28

metslag: А почему за сборную России супер-ракету не выставили ? Что-то бразильцы этой супер-ракеты не опасались. А почему ?

raffal 23 марта 2018 | 22:38

metslag:
Ваша версия имеет место быть. Но не думаю, что Мондиаль-2018 будут бойкотировать.
Великий Пеле, когда его спросили будет ли когда-нибудь команда России чемпионом мира, ответил, что будет. Но только тогда, когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею на льду;)

idshoohov 23 марта 2018 | 22:31

igorrrpadlowitchs:
Похоже, неинтересный будет ЧМ-2018

zemljanka 23 марта 2018 | 22:56

idshoohov: Все команды будут. А организуют, как могут. На должном уровне.

bakero 23 марта 2018 | 23:06

igorrrpadlowitchs: Вообще тренером должен быть какой-то легендарный полевой игрок с ИМЕНЕМ (у Реала - Зидан). Российские аналоги - Мостовой, Кансельскис, Аленичев...

bakero 23 марта 2018 | 23:09

bakero: т.е. в данном случае ИМЯ ко многому обязывает. Примеры из советского прошлого - Бышовец, Газзаев, Семин

vla7815 23 марта 2018 | 22:20

aleksandr39:" ВЕЛИКАЯ" путинская Россия при путине в дерьме тонет, блин.

tks 23 марта 2018 | 22:09

Проиграла это если 12:0 !
А так - почти что считай, выиграли!

captain_ 23 марта 2018 | 22:22

Лучше быть плохим танцором, чем похотливым депутатом.

mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 22:09


Нацдилер же просил россиян немного потерпеть.
Вот футболисты и потерпели - поражение.

aleksandr39 23 марта 2018 | 22:11

И это случилось после обещания " великого вождя " совершить ПРОРЫВ .

vla7815 23 марта 2018 | 22:22

aleksandr39: А чё ??? Прорыва в дерьмо для всей страны разве нет ?????

mercer57 23 марта 2018 | 22:12

РАИСЯ - ВПЕРДЕ !

lenin3 23 марта 2018 | 22:13

Если покопаться в архивах,то,помнится,какой-то м***к после выигрыша Россией права проведения ЧМ-18 обещал Вошьдю выигрыш домашнего ЧМ.
Мои дорогие малыши,догадайтесь,какую должность занимает щас этот пи****ол?)))

vtodorol 23 марта 2018 | 22:17

Неужели сб.Путирашки признала свое поражение без предъявления каких -либо доказательств от противной стороны..???!!!

alef18 23 марта 2018 | 22:18

В 1965 и тоже в Москве проиграли тогдашним легендарным бразильцам с таким же счетом, смотрел тот матч по ТВ.

vadim002a 23 марта 2018 | 22:22

Если в России всё хуже,чем в Бразилии,почему футбол будет лучше?

zemljanka 23 марта 2018 | 22:22

Открыть 20 000 школ юных футболистов по стране.
И через 10 лет Россия станет футбольной державой.
Все просто.

aleksandr39 23 марта 2018 | 22:30

zemljanka: А если открыть 40 000 школ ,то через 5 лет .

fantforbarbi 23 марта 2018 | 22:32

zemljanka: Не получится. Откуда взять столько действительно хороших тренеров,а не тех,кто даст мячик и уйдет пить водку. Это должна быть именно КУЛЬТУРА.

zemljanka 23 марта 2018 | 22:42

fantforbarbi: Германия нашла 10 000 тренеров . По белу свету.
Россия богаче. Ралдугинских миллиардов хватит и на виоленчелистов и юных футболистов. Если кивнет хозяин кошелька...

bakero 23 марта 2018 | 22:53

zemljanka: у нас Газзаев в ГосДуме тренирует

fantforbarbi 23 марта 2018 | 23:00

zemljanka: Не все так просто,и Вы это прекрасно понимаете ))).А галерный раб Ролдугин не для простолюдинов миллиарды воровал ))). И не в России же их тратить ))). Тема , не заслуженно ушедшая из под прицела общественности.

vtodorol 23 марта 2018 | 22:38

\\станет футбольной державой\\
Хоккейной державой стали,космической и ещё хрен знает какой!!! Но самое главное-Россия является нищенской державой при всем при том,что у неё больше всех в мире природных ресурсов.Она пример для всего мира-как жить нельзя!!!

bakero 23 марта 2018 | 22:41

zemljanka: Не факт. У нас идет потеря где-то на уровне молодежных команд. Сборная Колыванова выиграла чемпионат Европы среди юношей, победив в финале немцев. Эти немцы стали чемпионами мира в 2014 году. У нас из этого состава самый лучший и известный Прудников. Думаю, что нужны вторые команды, но по финансовым соображениям их имеют только Спартак и Зенит. Также вспомните сколько за последнее время "похоронено" легендарных и интересных команд - Алания, Ротор, Сатурн.... в хоккее - мытищинский Атлант, который постоянно собирал полный стадион. Это всё умелое руководство такое же как на полигоне ЕдРово в Волоколамске. Спорт - часто очень хороший индикатор состояния экономики страны!

bakero 23 марта 2018 | 22:47

zemljanka: Таланты маринуются в дубле. Если взять Черчесова и его работу в Динамо - как раз в этот период Динамо потеряло Панюкова и Смолова. Смолов ушел из Динамо бесплатно и через год стал лучшим футболистом страны. Период Ротенберга-Черчесова-Аджоева вообще очень интересный. P.S. молодежная команда под руководством Хохлова дважды подряд выигрывала первенство дублеров, но пришел Черчесов - ушел Хохлов. Сейчас из той команды в сборной только Зобнин. А команда была слаженная и могла бы как раз быть костяком на ЧМ2018.

bakero 23 марта 2018 | 22:56

bakero: Кстати, Смолову помог раскрыться Тарханов

bakero 23 марта 2018 | 23:00

bakero: 16 игроков в период Ротенберга-Черчесова-Аджоева покинули Динамо свободными агентами! Об этом известно к сожалению только узкому кругу лиц и должны знать все!

bakero 23 марта 2018 | 22:49

zemljanka: еще один яркий пример Иван Соловьев у которого хорошо пошло в Динамо... его перекупил Зенит и он там зачах на лавке... сейчас по-моему играет в Факеле

belovnikita 23 марта 2018 | 22:58

zemljanka: а на фига? какой смысл в том что стадо откормленных харь ходит по полю пинает мячик?

bakero 23 марта 2018 | 22:25

Сборная России перенапряглась на "выборах". Я за спорт вне политики. Не хочу чтобы футболисты и Евгения Медведева использовались в политических целях. Это ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ!

bakero 23 марта 2018 | 22:29

bakero: Испанские ультрас сорвали трансфер Зозули

bakero 23 марта 2018 | 22:32

bakero: Испанские болельщики освистали Жерара Пике

kochar 23 марта 2018 | 22:29

А ведь Фабио Капелло рыскал по стране и искал вундеркиндов.
Но кое кому это не понравилось и имеем сборище криволапых.
Со второй нашей лиги можно собрать классных ребят,которые не опозорятся.
Но!
Откаты сэр.

fantforbarbi 23 марта 2018 | 22:30

Что еще должен *сделать* Черчесов ,чтобы его попросили освободить место??? Нет вообще ничего ,ни атаки,ни обороны . Героя Канифея маловато будет... Ну не тянет Черчесов сборную , на ЧМ будет фиаско.

elloi 23 марта 2018 | 22:39

fantforbarbi: Черчесов большой поклонник Путина. И этого вполне достаточно для выполнения должности старшего тренера сборной России по футболу.

zemljanka 23 марта 2018 | 22:59

fantforbarbi: Надеюсь, подвинут.

tverboul 23 марта 2018 | 22:30

На своем поле! Как пел ВСВ: "За нами слово, до встречи снова, а футболисты - до лучших дней".

marineru 23 марта 2018 | 22:30

Мельдоний видать не завезли. Пролетели..

skanon 23 марта 2018 | 22:34

Сборная проиграла, но деньгу за проигрыш с удовольствием получит и... прокутит с бабами в ресторанах.

pepetz 23 марта 2018 | 23:09

Деньги,что ли кончились? Не могли поприличеней проигрыш купить?
Или в миру не все продается?

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