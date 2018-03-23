Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Бразилии

Игра на стадионе Лужники завершилась со счетом 3-0. Разница в классе команд стала очевидна уже в самом начале встречи. Однако до перерыва хозяевам удавалось сдерживать натиск пентакампеонов. Ну а в нескольких эпизодах команду спасал голкипер Игорь Акинфеев.

Во втором тайме бразильцы поднажали. И остроты у ворот российской команды прибавилось. Вновь творил чудеса в рамке наш вратарь. Но и он не смог выручить команду после добивания Миранды. Не прошло и десяти минут, как в ворота россиян был назначен пенальти. Который спокойно реализовал Коутинью. Не заставил себя ждать и третий мяч – за авторством Паулиньо. Добавим, что россияне после перерыва не отсиживались в обороне. Но хладнокровия и точности при завершающих ударах или передачах им катастрофически не хватало. Соперник оказался куда мастеровитее.

Свой следующий контрольный матч сборная России проведет против команды Франции. Игра состоится 27 марта в Санкт Петербурге