Президент Франции Эммануэль Макрон назвал террористической атакой захват заложников на юге страны
Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство»*.
В результате серии нападений в департаменте Од погибли три человека и были ранены еще 16. Один из пострадавших — подполковник жандармерии, который предлагал заменить собой заложников. Террорист установлен, расследование должно дать ответы на ряд важных вопросов: как и когда он стал придерживаться радикальных взглядов и где достал оружие, сказал Эммануэль Макрон, выступая в Министерстве внутренних дел.
26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим ранил водителя одной из машин, убил пассажира и захватил автомобиль. Затем напал на группу полицейских в городе Каркассон, один из силовиков был ранен в плечо. После этого направился в город Треб, где взял в заложники посетителей и сотрудников супермаркета. В здании были слышны выстрелы, погибли два заложника, сообщает BBC. После неудачных переговоров спецподразделения провели штурм супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.
По данным телеканала BFM TV, Лакдим требовал освобождения Салаха Абдеслама — главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году. В полиции Франции отметили, что Редуан Лакдим действовал в одиночку.
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:09
Спасибо ИГ, что взяло на себя.
А то опять бы Россию обвинили...
kir_pich_101 23 марта 2018 | 22:12
dobro_vam_v_dom: Дров на зиму хватило?
Корова с сеном?
Картошка уродилась?
Щас сок пойдёт берёзовый...
Ну и Христос с Вами. плетите лапти...
xpucma_pagu 23 марта 2018 | 22:15
Макрон не обделался случайно? Типа свидетелей не было. Эти две бабки с англии и германии уже за него все решили. К чему заявления, скажите?
sergej17 23 марта 2018 | 22:31
xpucma_pagu: А ты, я смотрю, уже всем вердикт вынес: и Макрону "обделавшемуся", и бабкам, всё решающим, и ..ну давай далее, по списку, пулитолох.
kir_pich_101 23 марта 2018 | 22:09
После штурма Расейского спецназа, бессмысленного и беспощадного, в живых вообще никого не осталось бы...
Повезло французским гражданам.
Дубровка там не проканает.
terens 23 марта 2018 | 22:13
Совершенно очевидно, что это была рука москвы. Почему они это не заметили?
polsan 23 марта 2018 | 22:39
Понапускали всякий сброд в страну.