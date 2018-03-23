Президент Франции Эммануэль Макрон назвал террористической атакой захват заложников на юге страны

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство»*.

В результате серии нападений в департаменте Од погибли три человека и были ранены еще 16. Один из пострадавших — подполковник жандармерии, который предлагал заменить собой заложников. Террорист установлен, расследование должно дать ответы на ряд важных вопросов: как и когда он стал придерживаться радикальных взглядов и где достал оружие, сказал Эммануэль Макрон, выступая в Министерстве внутренних дел.

26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим ранил водителя одной из машин, убил пассажира и захватил автомобиль. Затем напал на группу полицейских в городе Каркассон, один из силовиков был ранен в плечо. После этого направился в город Треб, где взял в заложники посетителей и сотрудников супермаркета. В здании были слышны выстрелы, погибли два заложника, сообщает BBC. После неудачных переговоров спецподразделения провели штурм супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.

По данным телеканала BFM TV, Лакдим требовал освобождения Салаха Абдеслама — главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году. В полиции Франции отметили, что Редуан Лакдим действовал в одиночку.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка