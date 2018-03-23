Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке теракта
Зашита уже заявила, что обжалует постановление суда. По словам адвоката Виктора Чевгуза, дело имеет ярко выраженную политическую окраску.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным обвинениям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Накануне после снятия депутатской неприкосновенности Савченко была задержана прямо в Раде и позже объявила голодовку.
Комментарии24
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dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:07
Через 2 месяца взвесим Савченко и узнаем, чья тюрьма лучше - российская или украинская...
patrik04 23 марта 2018 | 22:11
Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке теракта...
У Надежды Савченко есть факты причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери, помогите ей связаться с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, пока до неё не добрался Лёня Слуцкий.
lezhin 23 марта 2018 | 22:23
patrik04: Слёзы душат. #freesavchenko
minerr 23 марта 2018 | 22:25
lezhin: Не, скорее смех разбирает -
"Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым" - Порошенко, 25 мая 2016
kryymsdyk 23 марта 2018 | 22:25
lezhin: Надежду - в президенты России!
polba 23 марта 2018 | 22:54
kryymsdyk: Не-не-не... не отмазывайтесь. Надию - только в презики хохляндии. Она вас быстро добьёт.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 22:58
polba: её теперь в России полюбят и трындеть будут по телеку
sveklotron_7 23 марта 2018 | 22:55
kryymsdyk: Да че России...В президенты США!
etofeasko 23 марта 2018 | 22:26
lezhin:
Сегодня мы все савченко.
Будь ты проклят, шоколатье.
Л. Ахеджакова
metslag 23 марта 2018 | 22:26
lezhin: Это тебя Слуцкий за мошонку взял, вот тебя слезы и душат.
Проси ослабить хватку этого борова.
А то он всех вас метет и фамилию не спрашивает.
orlov_a_v 23 марта 2018 | 22:51
patrik04: порошенко посадил ее по заданию путина.))))
varangian2011 23 марта 2018 | 23:05
patrik04: - Савченко, а вы почему не закусываете? - с подозрением спрашивает
Порошенко. - Вы что, - русская?
- Мы, укры, - народ экономный, - выкрутилась Савченко. )
mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 22:07
Нет сомнений, что Надежда ещё вернётся как всенародный герой.
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 22:10
mikhail_spb_: Савченко начала свою президентскую кампанию. Две отсидки – это на Украине кандидатский минимум для президентства.
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:13
mikhail_spb_: Никогда не сомневаются только полные идиоты...
minerr 23 марта 2018 | 22:13
mikhail_spb_: Надежда ещё вернётся как всенародный герой.
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Вот только что-то за этого "всенародного героя" ни один даже самый захудалый свидомый не вышел на майдан. За Саакашвили и то выходили. Хотя, "нерабам" если дадут команду и подвезут печеньки они за Надежду могут и новый переворот устроить.
polba 23 марта 2018 | 22:56
minerr: Это да. Со спонсорами у Надюши проблемы. Разборчива слишком, видимо.
fikus74 23 марта 2018 | 22:25
Украина, добро пожаловать к россии. и у вас стали сажать за мыслепреступления.
garri19 23 марта 2018 | 22:50
fikus74: Там хоть посадили, Немцова за инакомыслие убили
varangian2011 23 марта 2018 | 23:02
fikus74: - А вы молодец, Савченко, - сказал Порошенко.
- Служу России! - по привычке ответила Савченко и подумала:
"Надо было и про Украину что-то сказать". ))
testmeter 23 марта 2018 | 23:04
fikus74: Гуглани ради интереса 28-минутное видео в YouTube "Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення злочинів Н. Савченко".
И подумай. Мыслями...
point3d 23 марта 2018 | 22:31
То героиня то предательница. Как всегда, убогая толпа никак не может решить.
nestor199 23 марта 2018 | 22:56
point3d: Савченко убийца.
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 23:05
Смотрите, хохолики. У вашего беглого хохолбаши ходка в зону была. У вашего нынешнего главного прокурора ходка в зону была, плюс драка с полицаями в немецком вытрезвителе. У юлии владимировны ходка в зону была... Так что надя уверенно строит политическую карьеру :)