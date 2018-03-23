Z Архив новостей новости
5 24 6 1209
22:02, 23 марта 2018

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в  подготовке теракта

Зашита уже заявила, что обжалует постановление суда. По словам адвоката Виктора Чевгуза, дело имеет ярко выраженную политическую окраску.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным обвинениям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Накануне после снятия депутатской неприкосновенности Савченко была задержана прямо в Раде и позже объявила голодовку.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:07

Через 2 месяца взвесим Савченко и узнаем, чья тюрьма лучше - российская или украинская...

patrik04 23 марта 2018 | 22:11

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке теракта...

У Надежды Савченко есть факты причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери, помогите ей связаться с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, пока до неё не добрался Лёня Слуцкий.

lezhin 23 марта 2018 | 22:23

patrik04: Слёзы душат. #freesavchenko

minerr 23 марта 2018 | 22:25

lezhin: Не, скорее смех разбирает -
"Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым" - Порошенко, 25 мая 2016

kryymsdyk 23 марта 2018 | 22:25

lezhin: Надежду - в президенты России!

polba 23 марта 2018 | 22:54

kryymsdyk: Не-не-не... не отмазывайтесь. Надию - только в презики хохляндии. Она вас быстро добьёт.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 22:58

polba: её теперь в России полюбят и трындеть будут по телеку

sveklotron_7 23 марта 2018 | 22:55

kryymsdyk: Да че России...В президенты США!

etofeasko 23 марта 2018 | 22:26

lezhin:
Сегодня мы все савченко.
Будь ты проклят, шоколатье.
Л. Ахеджакова

metslag 23 марта 2018 | 22:26

lezhin: Это тебя Слуцкий за мошонку взял, вот тебя слезы и душат.
Проси ослабить хватку этого борова.
А то он всех вас метет и фамилию не спрашивает.

orlov_a_v 23 марта 2018 | 22:51

patrik04: порошенко посадил ее по заданию путина.))))

varangian2011 23 марта 2018 | 23:05

patrik04: - Савченко, а вы почему не закусываете? - с подозрением спрашивает
Порошенко. - Вы что, - русская?
- Мы, укры, - народ экономный, - выкрутилась Савченко. )

mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 22:07


Нет сомнений, что Надежда ещё вернётся как всенародный герой.

sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 22:10

mikhail_spb_: Савченко начала свою президентскую кампанию. Две отсидки – это на Украине кандидатский минимум для президентства.

dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 22:13

mikhail_spb_: Никогда не сомневаются только полные идиоты...

minerr 23 марта 2018 | 22:13

mikhail_spb_: Надежда ещё вернётся как всенародный герой.
----------

Вот только что-то за этого "всенародного героя" ни один даже самый захудалый свидомый не вышел на майдан. За Саакашвили и то выходили. Хотя, "нерабам" если дадут команду и подвезут печеньки они за Надежду могут и новый переворот устроить.

polba 23 марта 2018 | 22:56

minerr: Это да. Со спонсорами у Надюши проблемы. Разборчива слишком, видимо.

fikus74 23 марта 2018 | 22:25

Украина, добро пожаловать к россии. и у вас стали сажать за мыслепреступления.

garri19 23 марта 2018 | 22:50

fikus74: Там хоть посадили, Немцова за инакомыслие убили

varangian2011 23 марта 2018 | 23:02

fikus74: - А вы молодец, Савченко, - сказал Порошенко.
- Служу России! - по привычке ответила Савченко и подумала:
"Надо было и про Украину что-то сказать". ))

testmeter 23 марта 2018 | 23:04

fikus74: Гуглани ради интереса 28-минутное видео в YouTube "Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення злочинів Н. Савченко".
И подумай. Мыслями...

point3d 23 марта 2018 | 22:31

То героиня то предательница. Как всегда, убогая толпа никак не может решить.

nestor199 23 марта 2018 | 22:56

point3d: Савченко убийца.

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 23:05

Смотрите, хохолики. У вашего беглого хохолбаши ходка в зону была. У вашего нынешнего главного прокурора ходка в зону была, плюс драка с полицаями в немецком вытрезвителе. У юлии владимировны ходка в зону была... Так что надя уверенно строит политическую карьеру :)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 5858 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6696 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 265 6 6236 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8471 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7550 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15853 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16139 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23389 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7387 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 463 6 47108 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 433 6 44700 13:39
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (27) Анализ решений, принимавшихся Кремлем вслед за восстаниями в Норильске и Воркуте, подтверждает вывод об их огромном значении и влиянии на  всю политическую жизнь страны…

5 77 6 8393 17.03
Kистория, общество, мнения
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 76 6 8418 20.03
Новости

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место»...

5 89 6 10043
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 356 6 40448 19.03
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения
Новости

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил, что Слуцкий «как любой нормальный мужчина, в определенных обстоятельствах, может положить руку на коленку женщине или любое место»...

5 62 6 7229

Популярное за неделю

Новости

Тереза Мэй предоставила лидерам стран ЕС доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель…

5 104 6 33572
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 175484 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 182 6 26239 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 561 6 281424 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 465 6 128408 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6808152
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3364853

Сегодня в эфире