МХТ им. Чехова после смерти Олега Табакова возглавит известный режиссер Сергей Женовач...

Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, соответствующий приказ будет подписан сегодня. а к обязанностям Женовач должен приступить с 23 апреля. Театральный обозреватель МК Марина Райкина считает назначение Женовача в МХТ правильным решением.

Между тем, на завтра в МХТ назначен экстренный сбор труппы. Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина МХТ завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука и о будущем МХТ.



Между тем, после смерти Олега Табакова освободился еще один пост — руководителя созданного им Московского театра-студии «Табакерка». Министр культуры сегодня предложил Владимиру Машкову возглавить эту студию. Машков пока не принял решения. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что должен подойти к этому вопросу осознанно.