МХТ им. Чехова после смерти Олега Табакова возглавит известный режиссер Сергей Женовач
Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, соответствующий приказ будет подписан сегодня. а к обязанностям Женовач должен приступить с 23 апреля. Театральный обозреватель МК Марина Райкина считает назначение Женовача в МХТ правильным решением.
Между тем, на завтра в МХТ назначен экстренный сбор труппы. Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина МХТ завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука и о будущем МХТ.
Между тем, после смерти Олега Табакова освободился еще один пост — руководителя созданного им Московского театра-студии «Табакерка». Министр культуры сегодня предложил Владимиру Машкову возглавить эту студию. Машков пока не принял решения. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что должен подойти к этому вопросу осознанно.
Комментарии5
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gvs 23 марта 2018 | 22:06
И на том спасибо. А то ведь мог и Милонова назначить )))
patrik04 23 марта 2018 | 22:07
МХТ им. Чехова после смерти Олега Табакова возглавит известный режиссер Сергей Женовач...
Сергей Женовач подписывал письма в поддержку Кирилла Серебренникова, тогда это такая же жуликоватая шваль из театральной мафии.
lin_sya 23 марта 2018 | 22:15
patrik04:
Патрик, а я смотрю, ты большой театрал?.. весь день сегодня о театре языком чешешь...
snegir_pravosekovich 23 марта 2018 | 22:24
Табаков, это который в первых рядах подполз к начальственному заду и загавкал о "крымнаш" и "фашистах"?
malanoff 23 марта 2018 | 22:12
gvs: Выборы прошли , можно продолжать внедрять ту культуру , которую надо культуру. Хорошо еще , что ХИРурга Золдостанова не назначили.