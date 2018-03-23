Илон Маск удалил страницы своих компаний «Спейс Экс» и «Тесла» из «Фейсбука»
Как отмечает Си-эн-эн, призывы отказаться от «Фейсбук» раздались после скандала вокруг использования британской фирмой «Кембридж аналитика» личных данных миллионов пользователей соцсети.
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serjo1977 23 марта 2018 | 21:46
Неприятно, конечно. Но уж лучше "Кембридж аналитик", чем ФСБ...