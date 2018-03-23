Депутата Верховной Рады Надежду Савченко арестовали на 59 дней по подозрению в организации теракта

Это дело имеет политическую окраску, — сказал её адвокат Виктор Чевгуз.

Виктор Чевгуз подчеркнул, что Надежда Савченко обвинений не боится и правильно делает, поскольку у защиты получится доказать, что дело притянуто за уши.