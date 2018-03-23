Депутата Верховной Рады Надежду Савченко арестовали на 59 дней по подозрению в организации теракта
Это дело имеет политическую окраску, — сказал её адвокат Виктор Чевгуз.
Виктор Чевгуз подчеркнул, что Надежда Савченко обвинений не боится и правильно делает, поскольку у защиты получится доказать, что дело притянуто за уши.
Комментарии13
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vladimir1_57 23 марта 2018 | 21:35
Говорят уже голодомор объявила, видать посылку с салом уже передали.
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 21:37
Звонит Порошенко Путину:
- Владимир Владимирович, новости следующие. Крым признаём российским. Возвращаем долг до копеечки. Донецкую и Луганскую области можете включать в состав России. Только ОДНО УСЛОВИЕ!!!
Путин, всё больше удивляясь:
- Какое, Петр Алексеевич?
Порошенко:
- ЗАБЕРИТЕ ОБРАТНО САВЧЕНКО, запихните снова в тюрьму, и НИКОГДА не выпускайте! Я вам ещё и Харьков подарю!!!
danko_klisma 23 марта 2018 | 21:38
vladimir1_57: свободу Наде!!!
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 21:42
Сегодня МИД Эстонии потребовал от России немедленного освобождения Надежды Савченко из тюрьмы...
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:39
В общем, все случилось так, как их и предупреждали
Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.
Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.
Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.
Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.
Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.
Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.
Теперь они рассказывают, что «Майдан не выход», матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко.
И я даже не знаю, что им можно еще сказать…
kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:41
vulgaris_liberal: методичку подвезли?
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 21:44
kryymsdyk: А тебе, по-видимому, нет?
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:44
kryymsdyk: наши подопечные с украинды с первого раза урок не усваивают, приходится повторять. Бремя белого человека :)
kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:45
vulgaris_liberal: белый человек тебя за жопу лапал.
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:48
kryymsdyk: У нас тут не батальон боевых педерастов украина :)
a8olduin 23 марта 2018 | 21:48
kryymsdyk: Хохло-тролль, затисался ты здесь как гавно в проруби.
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 21:39
Срочно!
Эксклюзив Эха!
Брюссель. Украина и Грузия договорились с Евросоюзом о введении безвизового режима между Украиной и Грузией.
danko_klisma 23 марта 2018 | 21:41
sisyan_mudachina: главное что бы Меркель разрешила.