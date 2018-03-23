Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову возглавить театр-студию «Табакерка»
Министр культуры Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию «Табакерка». Об этом глава ведомства сообщил ТАСС после совещания в Минкультуры. Какой ответ дал Машков, не сообщается, «пока думает», — отметил Мединский.
Комментарии6
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kir_pich_101 23 марта 2018 | 21:35
Я плакал...
Уборщица рулит культурой...
midnightblues 23 марта 2018 | 21:40
kir_pich_101: Хотел написать-но Вы предупредили
aleksandr39 23 марта 2018 | 21:39
Машков доверенное лицо " великого вождя " ,значит будет командовать табакеркой .
muuroomaa 23 марта 2018 | 21:41
Ага. И переименовать в Машонку
bakero 23 марта 2018 | 21:43
Машков был "доверенным лицом" нацлидера. Я за культуру без политики. Не хочу, чтобы агитировали артисты и спортсмены. Не хочу видеть артистов и спортсменов, "избранных" по "спискам" в Думе. Тоталитарный режим!
serjo1977 23 марта 2018 | 21:44
Машков получает плату за верность...