Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову возглавить театр-студию «Табакерка»

Министр культуры Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию «Табакерка». Об этом глава ведомства сообщил ТАСС после совещания в Минкультуры. Какой ответ дал Машков, не сообщается, «пока думает», — отметил Мединский.