МХТ имени Чехова завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука и свою позицию о будущем театра
МХТ имени Чехова завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука театра и свою позицию о будущем МХТ. Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина, на завтра назначен экстренный сбор труппы. Министр культуры Владимир Мединский сегодня объявил, что МХТ возглавит известный театральный режиссер Сергей Женовач. Соответствующий приказ будет подписан уже сегодня, а к работе Женовач должен приступить с 23 апреля.
Комментарии4
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malanoff 23 марта 2018 | 21:35
Выборы прошли , можно продолжать внедрять культуру , ту , которую надо культуру. Хорошо еще , что Золдостанова вам не назначили.
lenin3 23 марта 2018 | 21:43
malanoff: вы правы:Женовач-это ещё не плохо,скоро вообще племянники Мудинского на должности пойдут...
serjo1977 23 марта 2018 | 21:40
Пусть радуются, что не ХЕРург...
tks 23 марта 2018 | 21:44
Экстренный сбор? Несите больше помидор!