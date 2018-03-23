МХТ имени Чехова завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука и свою позицию о будущем театра

МХТ имени Чехова завтра объявит свою позицию по поводу нового худрука театра и свою позицию о будущем МХТ. Как сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина, на завтра назначен экстренный сбор труппы. Министр культуры Владимир Мединский сегодня объявил, что МХТ возглавит известный театральный режиссер Сергей Женовач. Соответствующий приказ будет подписан уже сегодня, а к работе Женовач должен приступить с 23 апреля.