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21:02, 23 марта 2018

Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной командой Бразилии в контрольном матче в Москве

Встреча, прошедшая в  «Лужниках» завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев. Все три гола состоялись в стартовом отрезке второго тайма. 23 марта сборная России в Петербурге сыграет с Францией.

Комментарии

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aleksandr39 23 марта 2018 | 21:09

Россия не смогла встать с колен .

rqoswen 23 марта 2018 | 21:10

бугага просраться так бразилькам (без Неймара) на снегу при минусовой температуре. ахаха. Надо хуйло на поле выпускать - он 8 шайб закинет ))

sandro_007 23 марта 2018 | 21:18

К Акинфееву нет вопросов. Счет по игре. Разница в классе.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:27

Просра...

el_borz 23 марта 2018 | 21:30

Сборная России станет чемпионом мира по футболу тогда когда сборная Бразилии станет чемпионом мира по хоккею с шайбой.


Стопудово.

vasilevich58 23 марта 2018 | 21:36

В России селекция молодых дарований в футболе даже теоретически невозможно, любой тренер. начиная с низов берёт в команду подростков, чьи папаши ему башляют, Если двинет вперёд перспективного, но без бабок, его отсеют на следующей ступени. И не будет тренеру ни славы ни денег!

evgolius7 23 марта 2018 | 21:28

Мда уж.....наш уровень футбола....
Как всегда...нападения нет...защиты нет...
Комментаторы понты кидали...но...выше попы не прыгнешь.

edyatel 23 марта 2018 | 21:29

sandro_007:Поражение - это когда есть шанс выиграть.
Здесь шансов не было.
Надо Путину накалить обстановку в мире так, чтобы Россию отстранили от проведения чемпионата Мира.
Хоть не так стыдно будет.

ura_123 23 марта 2018 | 21:30

sandro_007: Чемпионат мира по футболу...
В стране которая не играет в футбол))))

blahovdav 23 марта 2018 | 21:39

rqoswen: Надо хуйло на поле выпускать - он 8 шайб закинет ))/// Нее, фуйло по хоккею, а вот жирный басмач тот да, по футболу. Ржал весь вечер, наблюдаякак ЭТО ползало по полю в матче звезд Италии со звездами России ( Рашка опять стала рачки , определив басмача в звезды?) А как смешно шарахались звезды Италии, когда коротконогое создание брело к воротам для забития мяча в ворота, шарахнувшегося в другую сторону дедушки ( в прямом смысле) вратаря...

bozman_xl 23 марта 2018 | 21:12

Российская сборная по футболу сыграла не твёрдую четвёрку...

.... по десятибалльной шкале.

pulalala 23 марта 2018 | 21:14

aleksandr39:
Ничё. Зато на ЧМ-18 Россия будет вперде!
Одна у пустых ворот неявившегося противника.
Вот и задаст всем жару!

djuga 23 марта 2018 | 21:23

aleksandr39: Россия не смогла встать с колен .
=====================================================================================

А Мутко прямо намекал, что Россия станет чемпионом...
Возможно, нам не повезло в том, что на поле не было Неймара - бразильцы бы играли в основном на него, а одного игрока почти всегда можно прикрыть.
А без него вся линия нападения и полузащиты резвилась - попробуй удержи таких. В России так не играют, поэтому и обвинять наших нет смысла - играют как умеют. Во всяком случае старались, бились, да и временами смотрелись вполне симпатично. Просто попробовали играть на встречных курсах, а это им явно не по плечу.

mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 21:09


Теперь нацдилер всю ночь не сомкнёт глаз, будет плакать от обиды за наших парней.
А ведь ему нужны силы, чтобы готовить страну к мощному технологическому прорыву!

ihtamnet 23 марта 2018 | 21:10

Первый был вполне хорош и наши неплохо держались, вот во втором бразильцы напомнили, что не зря бабосики получают.

navsegda 23 марта 2018 | 21:16

ihtamnet: а "ваши" выходит зря

edyatel 23 марта 2018 | 21:33

navsegda: Конечно зря....
Футболист это не профессия.
В футбол надо играть после основной работы для развлечения.

aleksandr39 23 марта 2018 | 21:11

Не уже ли " великий вождь " не мог показать Бразилии мультики про ракеты ??

grigol331 23 марта 2018 | 21:16

aleksandr39: Не уже ли " великий вождь " не мог показать Бразилии мультики про ракеты
---
Да хотябы показал сборной РФ, как надо играть. Шо они, дурнее стерхов?

(комментарий скрыт)

maf58 23 марта 2018 | 21:13

От кудесников 0:3, можно сказать успех.

fueaqui 23 марта 2018 | 21:14

"Контрольный матч" - символическое название в данном случае. Контроль показал "все в норме"))

vreyhardn 23 марта 2018 | 21:15

Сколько бразильцам заплатили, что бы те ноги ломали на колдобинах.

democ 23 марта 2018 | 21:16

Шах, и мат.

snikkersnepper 23 марта 2018 | 21:16

"...23 марта сборная России в Петербурге сыграет с Францией..."

Тяжело пацанам будет. Ну разве что на Сапсане доберутся. Если пробок не будет...

max3446 23 марта 2018 | 21:19

мне игра российской команды понравилась. в защите только несколько неудач было. Главное то, что на стадионе было сегодня больше людей, чем всех сторонников либерастов по всей стране.
Хохлы бы в таком матче 0:10 проиграли бы

el_borz 23 марта 2018 | 21:32

max3446: Аслов, ты по прежнему такой же асел как и прежне.

ura_123 23 марта 2018 | 21:32

max3446: Кроме тебя ещё двое кто тебе "лайкнул",правильно г-н орлов?

katamaran 23 марта 2018 | 21:34

max3446: За либерастов проголосовали 4 154 985 человек, 5,66% голосов избирателей.

max3446 23 марта 2018 | 21:37

katamaran: Вбросы, карусели, иные фальсификации либерастни, плюс для прикола некоторые за них галочку поставили. А реально их сторонников менее 50 тысяч на всю Россию.

martin5660 23 марта 2018 | 21:30

Комментатор- счет рабочий. Это как понимать?

bakero 23 марта 2018 | 21:34

Не восстановились после "выборов". Я за спорт вне политики! P.S. Также очень разочаровала Евгения Медведева

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