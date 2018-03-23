Шестнадцать человек пострадали в результате череды террористических нападений во французском департаменте Од
Об этом по итогам совещания в кризисном центре МВД заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли. 26-летний выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира. Затем он напал на группу безоружных спецназовцев. Приехав к супермаркету в соседнем Требе, он захватил там заложников. В ходе спецоперации террорист был убит. Между тем, ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка).
Комментарии5
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vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:24
Суровый он парень был. Взял и обидел троих французских спецназовцев :)
boseal 23 марта 2018 | 21:29
vulgaris_liberal: Нюансы подачи новостей от ЭХА:
"До этого он же открыл огонь по спецназовцам в соседнем городе Каркасон из машины. Нападение произошло, когда мужчины совершали пробежку. Один из силовиков получил ранение, его жизни ничего не угрожает."
vasilevich58 23 марта 2018 | 21:31
Ислам - самая миролюбивая религия!
И посадить всех, кто с этим не согласен - у нас толерантность, панимаешь!
mystar 23 марта 2018 | 21:33
Пора снова закон о черезвычайном положении вводить. Впрочем похоже муслимы его не читают.)))))
gad123 23 марта 2018 | 21:43
mystar: Они в основном, и на своём читать не умеют, а уж по французски, немецки, итальянски ( выберите сами) и утруждаться не будут!! Деньги платят, через год квартиры дают, чем больше детей, тем лучше.. Порой можно ( хоть и не законно) выписать одну или пару жён.. Чем не житуха??!