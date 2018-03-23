Шестнадцать человек пострадали в результате череды террористических нападений во французском департаменте Од

Об этом по итогам совещания в кризисном центре МВД заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли. 26-летний выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира. Затем он напал на группу безоружных спецназовцев. Приехав к супермаркету в соседнем Требе, он захватил там заложников. В ходе спецоперации террорист был убит. Между тем, ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка).