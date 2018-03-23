Депутата Верховной Рады арестовали Надежду Савченко по подозрению в организации теракта
Об этом «Эху Москвы» из Киева рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.
Антон Наумлюк добавил, что в понедельник стоит ожидать коллективной апелляции решения суда от адвокатов и Надежды Савченко.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fueaqui 23 марта 2018 | 21:09
Не получается у украинцев, к сожалению, демократия. Сразу видно - "братский" нам народ. Родовые проблемы. Но хорошо уже то, что хотя бы пытаются.
etofeasko 23 марта 2018 | 21:10
Ахеджакова уже на всякий случай попросила прощение?
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:13
путин получается красава, утёр нос всем, сменял говно на конфету, надю на своих ))
shicotus_live 23 марта 2018 | 21:25
Ну что хомячки и каклы. будем орать орать "Свободу нашей Наде!/"?)))
danko_klisma 23 марта 2018 | 21:31
shicotus_live: свободу Надежде!!!
el_borz 23 марта 2018 | 21:41
"Я сидел и при Александре втором-освободителе. Я сидел и при Александре третьем-миротворце. Я сидел и при Николае втором-кровавом, при Александре Федоровиче Керенском. Вот при военном коммунизме я не сидел, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе"...
При Путине сидела, при Порошенко сидела...при ....?
sandro_007 23 марта 2018 | 21:10
Позор! Свободу Надежде Украины на лучшую долю для народа!
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 21:17
fueaqui: Я бы сейчас на месте Путина, потребовал бы немедленного освобождения и снятия всех обвинений с савченко от украинских властей ! Ну а потом ,зная обезьяньи повадки хохлов , смотрел бы под пивко как они жгли бы ее на площади в центре киева ,под носом у охеревающей от молчаливого ужаса, европы!)))
mystar 23 марта 2018 | 21:25
sisyan_mudachina: под носом у охеревающей от молчаливого ужаса, европы!)))
________________________________________________________________
Погоди чуток. Там выборы скоро. Вот схлестнутся во весь рост. Счас разминка тока.
gonduras_on_kolima 23 марта 2018 | 21:32
fueaqui: // Не получается у украинцев, к сожалению, демократия. //
Даю ликбез, записывай, не надейся на дырявую память.
Демократия это выборность, сменяемость и разделение власти.
Какое это имеет отношение к взятию за жирную задницу по убедительному обвинению?
Или при демократии преступников оставляют гулять по поляне?
// Сразу видно - "братский" нам народ. Родовые проблемы. //
Это тебя пацак, задницей вперёд рожали.
И какой вы, мокшанцы, братский народ?
У таких как ты, последние 500 лет основная работа кланяться боярам и славить сцаря.
Ах да, самим жить в хлевах, но при этом пытаться силой оружия учить жить всех соседей по периметру лепрозория.
podpindosny_homyachok: // путин получается красава, утёр нос всем, сменял говно на конфету, надю на своих )) //
Ты, получается, ампутант мозговой.
Операция рашистского гестапо "подсадная утка Гадя" провалилась.
Хутинскую консерку вскрыли, и оттуда понесло чем-то нехорошим.
Уже и англичане в курсе, чем.
etofeasko: // Ахеджакова уже на всякий случай попросила прощение? //
Удило ватный, ты никогда не сталкивался с ситуациями, когда один и тот же пипл об одном и том же сабже за пару лет сильно меняет мнение?
К примеру, летом 13-го для украинцев ваш пересидент был главой дружественной страны, а через год он стал }{уйлом, недофюрером страны-агрессора.
Так что лучше сопли подотри и проглоти - это вытекает твоя последняя мозговая извилина.
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:41
gonduras_on_kolima: "подсадная утка Гадя"
--------------------
так я и говорю, путин вам впарил говно, в обмен на конфеты
хохлолохи
с чем ты несогласен?
nns33 23 марта 2018 | 21:10
Наглецы! Надо же, как боятся одной смелой женщины. Дрожат за свои посты и должности. Лицемеры.
kuznetsov5lavik 23 марта 2018 | 21:11
Да и хрен с ней, пуская там друг друга пересажают, перестреляют. Там понятно что, нормально в этой стране уже много лет ничего не светит народу. Только лижбы мы с ними "братьями" опять не стали. Пускай Европа с ними нянчиться.
abuvgrobu 23 марта 2018 | 21:15
Ахеджакова про арест Савченко:
«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это».
Вот же старая мразь..
neyexo 23 марта 2018 | 21:31
abuvgrobu: другие законы? А куда делись общечеловеческие ценности, ради которых делали перестройку?
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:26
Хохолики, а вы уверены теперь, что хотите сенцова обратно получить?
neyexo 23 марта 2018 | 21:34
vulgaris_liberal: ему надо в тюрьме такие условия создать, чтоб на Украину не захотелось
pravdatut 23 марта 2018 | 21:30
Калцапы, заберите себе ее. Сделаете с неё камикадзе, посадите в ракету и на пиндосию ))))
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:33
pravdatut: У вас уже был министр-камикадзе. Правда камикадзе обычно гибнет сам и топит вражеский корабль, а ваш угробил свою страну и сбежал на историческую родину тратить заработанный за год миллиард
pravdatut 23 марта 2018 | 21:34
vulgaris_liberal: Через европейский суд заберем в двойном размере.
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:37
pravdatut: Сразу после того, как золото полуботка с англичан получите :)
danko_klisma 23 марта 2018 | 21:33
pravdatut: тебя посадят. За дурачка.