Депутата Верховной Рады арестовали Надежду Савченко по подозрению в организации теракта

Об этом «Эху Москвы» из Киева рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.

Антон Наумлюк добавил, что в понедельник стоит ожидать коллективной апелляции решения суда от адвокатов и Надежды Савченко.