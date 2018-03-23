Z Архив новостей новости
5 22 6 775
Эксклюзив Эха 21:01, 23 марта 2018

Депутата Верховной Рады арестовали Надежду Савченко по подозрению в организации теракта

Об этом «Эху Москвы» из Киева рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк.

Антон Наумлюк добавил, что в понедельник стоит ожидать коллективной апелляции решения суда от адвокатов и Надежды Савченко.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

fueaqui 23 марта 2018 | 21:09

Не получается у украинцев, к сожалению, демократия. Сразу видно - "братский" нам народ. Родовые проблемы. Но хорошо уже то, что хотя бы пытаются.

etofeasko 23 марта 2018 | 21:10

Ахеджакова уже на всякий случай попросила прощение?

podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:13

путин получается красава, утёр нос всем, сменял говно на конфету, надю на своих ))

shicotus_live 23 марта 2018 | 21:25

Ну что хомячки и каклы. будем орать орать "Свободу нашей Наде!/"?)))

danko_klisma 23 марта 2018 | 21:31

shicotus_live: свободу Надежде!!!

el_borz 23 марта 2018 | 21:41

"Я сидел и при Александре втором-освободителе. Я сидел и при Александре третьем-миротворце. Я сидел и при Николае втором-кровавом, при Александре Федоровиче Керенском. Вот при военном коммунизме я не сидел, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе"...
При Путине сидела, при Порошенко сидела...при ....?

sandro_007 23 марта 2018 | 21:10

Позор! Свободу Надежде Украины на лучшую долю для народа!

sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 21:17

fueaqui: Я бы сейчас на месте Путина, потребовал бы немедленного освобождения и снятия всех обвинений с савченко от украинских властей ! Ну а потом ,зная обезьяньи повадки хохлов , смотрел бы под пивко как они жгли бы ее на площади в центре киева ,под носом у охеревающей от молчаливого ужаса, европы!)))

mystar 23 марта 2018 | 21:25

sisyan_mudachina: под носом у охеревающей от молчаливого ужаса, европы!)))
________________________________________________________________
Погоди чуток. Там выборы скоро. Вот схлестнутся во весь рост. Счас разминка тока.

gonduras_on_kolima 23 марта 2018 | 21:32

fueaqui: // Не получается у украинцев, к сожалению, демократия. //
Даю ликбез, записывай, не надейся на дырявую память.
Демократия это выборность, сменяемость и разделение власти.
Какое это имеет отношение к взятию за жирную задницу по убедительному обвинению?
Или при демократии преступников оставляют гулять по поляне?

// Сразу видно - "братский" нам народ. Родовые проблемы. //
Это тебя пацак, задницей вперёд рожали.
И какой вы, мокшанцы, братский народ?
У таких как ты, последние 500 лет основная работа кланяться боярам и славить сцаря.
Ах да, самим жить в хлевах, но при этом пытаться силой оружия учить жить всех соседей по периметру лепрозория.

podpindosny_homyachok: // путин получается красава, утёр нос всем, сменял говно на конфету, надю на своих )) //
Ты, получается, ампутант мозговой.
Операция рашистского гестапо "подсадная утка Гадя" провалилась.
Хутинскую консерку вскрыли, и оттуда понесло чем-то нехорошим.
Уже и англичане в курсе, чем.

etofeasko: // Ахеджакова уже на всякий случай попросила прощение? //
Удило ватный, ты никогда не сталкивался с ситуациями, когда один и тот же пипл об одном и том же сабже за пару лет сильно меняет мнение?
К примеру, летом 13-го для украинцев ваш пересидент был главой дружественной страны, а через год он стал }{уйлом, недофюрером страны-агрессора.
Так что лучше сопли подотри и проглоти - это вытекает твоя последняя мозговая извилина.

podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:41

gonduras_on_kolima: "подсадная утка Гадя"
--------------------
так я и говорю, путин вам впарил говно, в обмен на конфеты
хохлолохи
с чем ты несогласен?

nns33 23 марта 2018 | 21:10

Наглецы! Надо же, как боятся одной смелой женщины. Дрожат за свои посты и должности. Лицемеры.

kuznetsov5lavik 23 марта 2018 | 21:11

Да и хрен с ней, пуская там друг друга пересажают, перестреляют. Там понятно что, нормально в этой стране уже много лет ничего не светит народу. Только лижбы мы с ними "братьями" опять не стали. Пускай Европа с ними нянчиться.

abuvgrobu 23 марта 2018 | 21:15

Ахеджакова про арест Савченко:
«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это».
Вот же старая мразь..

neyexo 23 марта 2018 | 21:31

abuvgrobu: другие законы? А куда делись общечеловеческие ценности, ради которых делали перестройку?

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:26

Хохолики, а вы уверены теперь, что хотите сенцова обратно получить?

neyexo 23 марта 2018 | 21:34

vulgaris_liberal: ему надо в тюрьме такие условия создать, чтоб на Украину не захотелось

pravdatut 23 марта 2018 | 21:30

Калцапы, заберите себе ее. Сделаете с неё камикадзе, посадите в ракету и на пиндосию ))))

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:33

pravdatut: У вас уже был министр-камикадзе. Правда камикадзе обычно гибнет сам и топит вражеский корабль, а ваш угробил свою страну и сбежал на историческую родину тратить заработанный за год миллиард

pravdatut 23 марта 2018 | 21:34

vulgaris_liberal: Через европейский суд заберем в двойном размере.

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 21:37

pravdatut: Сразу после того, как золото полуботка с англичан получите :)

danko_klisma 23 марта 2018 | 21:33

pravdatut: тебя посадят. За дурачка.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 5800 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6661 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 265 6 6137 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8443 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Пофантазирую напоследок на заветную тему «ходить – не ходить» «Мои» — по либеральной лексике – кандидаты решают свои персональные и корпоративные задачи, соревнуются в мышьих бегах своих амбиций или просто отрабатывают задание

5 142 6 23469 16.03
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7549 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15841 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16137 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23381 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Украина пошла в очередную атаку Сегодняшнее заявление Авакова означает либо то, что Украина не может, либо то, что Украина не хочет выполнять свои международные обязательства…

5 71 6 7378 16.03
Kукраина, рф, права, общество, мнения
Блоги

Заявление МИД России Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах…

5 131 6 23605 16.03
Kвыборы, рф, дипломатия, украина, внешняя политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Красивый, зелёный, волнистый и очень крутой Сейчас в аэропорту Симферополя работает около 2000 человек. После запуска нового здания численность персонала увеличится до 2500 человек…

5 463 6 47098 17.03
Kкрым, строительство, общество, аэропорты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 390 6 40341 13:39
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

2906154

5 62 6 6507 17:08
#слушать 35:45 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kслуцкий, общество, политика, видео, передачи, сетевизор
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Это первый маленький, пока еще очень скромный шаг к настоящему увековечиванию памяти Бориса Немцова…

5 101 6 20183 16.03
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kвыборы, политика, рф, великобритания, расследования, видео
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (27) Анализ решений, принимавшихся Кремлем вслед за восстаниями в Норильске и Воркуте, подтверждает вывод об их огромном значении и влиянии на  всю политическую жизнь страны…

5 77 6 8387 17.03
Kистория, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

WADA обнаружила новые массовые нарушения антидопинговых правил со стороны россиян На этот раз речь идет о 60 спортсменах, среди которых могут быть и участники последней Олимпиады…

5 59 6 17821
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 175213 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 182 6 25916 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 561 6 281090 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 465 6 128306 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6808048
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3364572

Сегодня в эфире