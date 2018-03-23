В Лужниках идет второй тайм товарищеского матча между сборными России и Бразилии
Наши проигрывают 0:3. На сегодняшний матч продано порядка 60 тысяч билетов. Игру транслирует Первый канал.
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Наши проигрывают 0:3. На сегодняшний матч продано порядка 60 тысяч билетов. Игру транслирует Первый канал.
Комментарии21
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mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 20:39
В то время, когда вся страна радостно празднует пролонгацию нацдилера на новый срок, наши так называемые футболисты посмели расстроить его!
ignachio 23 марта 2018 | 20:42
Теперь понятно, кого Эхо называет "наши".
aleksandr39 23 марта 2018 | 20:54
mikhail_spb_: Россия не смогла встать с колен .
protvik 23 марта 2018 | 21:14
mikhail_spb_: Странно что по первому этот разгром показывают. На наших это не похоже, Трамп игроков подменил.
alexey_x 23 марта 2018 | 20:39
Ух ты,сегодня наши не плохо мячик пинают. Летят всего лишь 0:3
max3446 23 марта 2018 | 20:40
В США шокированы возможностями российских крылатых ракет
Новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до территории США, заявила глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил.
В своем выступлении Робинсон заявила о растущей угрозе для территории США из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.
«Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки», — сообщила она.
Также Робинсон выразила озабоченность, что запуск российских крылатых ракет невозможно отследить.
«У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО», — заключила она.
wojskowy Марек Качоровски 23 марта 2018 | 20:58
max3446: А какое это имеет отношение к матчу футболистов? Россия проигрывает прямо сейчас. А ракеты появятся в Армии в лучшем случае в достаточном количестве к 2025 годку, вот тогда и обсудим это, если появятся.
zularin12 23 марта 2018 | 21:16
wojskowy: Какие ракеты? Это только мультики. Мы пошутили. Спи спокойно. Солдат мальчишку не обидит.
pag22 23 марта 2018 | 21:07
max3446: Каждый раз, когда речь идет о растущей угрозе для территории США, о новейших российских вооружениях, очень радуются российские патриоты, американские промышленники, генералы и весь пентагон. Но промышленники, и генералы радуются деньгам из американского бюджета, а российские патриоты радуютися безвозмездно.
zularin12 23 марта 2018 | 21:10
pag22: Один ты, родной, горюешь. Иди ко мне, пожалею и слёзы твои вытру.
tks 23 марта 2018 | 21:32
max3446: А ну, брысь отсюда! Кыш!! Щас тапком в табло получишь!!
nnikolay 23 марта 2018 | 20:41
Чувствуется, уважают бразильцев до дрожи в коленках. Да и футбол не любят, конечно.
zolingen 23 марта 2018 | 20:44
0:3 пока держатся!
scull 23 марта 2018 | 20:47
Эх, Дзагоев и Заболотный, такие моменты упустили...
anatolr 23 марта 2018 | 20:57
scull:// Эх, Дзагоев и Заболотный, такие моменты упустили...//
А если бы они не упустили, то не были бы Дзагоевым и Заболотным!
Правда смешно?
Anatoлий
anatolr 23 марта 2018 | 20:55
Если "наши" проигрывают, то "ихние" - выигрывают.
А потцчему счет такой маленький, всего 3:0?
Напоминаю, самой главной задачей сборной России на Чемпионате мира, если он состоится, разумеется - это выйти... из Лужников!
Anatoлий
bakero 23 марта 2018 | 21:00
Не восстановились после "выборов". Я за спорт вне политики! P.S. Также очень разочаровала Евгения Медведева
vinokur 23 марта 2018 | 21:05
Наши проигрывают 0:3 ------------ Невероятно!
anatolr 23 марта 2018 | 21:08
Усё, матч закончен, сейчас узнаем смогут ли футболисты сборной России попасть в ворота... Лужников!
Anatoлий
bakero 23 марта 2018 | 21:30
anatolr: Главное в урну смогли попасть
tks 23 марта 2018 | 21:30
У жителей фрунзенки сегодняшний день в Ад превратился, от "мер" тупорылых.