МХТ им. Чехова объявляет в субботу экстренный сбор труппы

Московский художественный театр имени Чехова, худрук которого Олег Табаков скончался 12 марта, объявляет в субботу экстренный сбор труппы. С чем это связано, пока не уточняется. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.



Между тем, пост худрука МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова займет художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач. Об этом пишет«Коммерсантъ» без указания источников. О том, что театр возглавит Женовач, рассказали и два источника Дождя, близких к руководству МХТ. По сведениям ТАСС, режиссер Валерий Фокин отказался возглавить МХТ имени Чехова и предложил на пост худрука Сергея Женовача.