МХТ им. Чехова объявляет в субботу экстренный сбор труппы
Московский художественный театр имени Чехова, худрук которого Олег Табаков скончался 12 марта, объявляет в субботу экстренный сбор труппы. С чем это связано, пока не уточняется. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
Между тем, пост худрука МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова займет художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач. Об этом пишет«Коммерсантъ» без указания источников. О том, что театр возглавит Женовач, рассказали и два источника Дождя, близких к руководству МХТ. По сведениям ТАСС, режиссер Валерий Фокин отказался возглавить МХТ имени Чехова и предложил на пост худрука Сергея Женовача.
Комментарии2
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abuvgrobu 23 марта 2018 | 20:52
Передерутся, как пить дать. Табаков их держал в узде..
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 21:08
Экстренный сбор ...
Это по тревоге что ли ?
Немцы напали на город Москва ?