В Екатеринбурге пройдет акция против отмены выборов мэра
Об этом «Эху Москвы» рассказал действующий мэр Евгений Ройзман. Евгений Ройзман подчеркнул, что нет никаких причин отменять прямые выборы главы города. Действующая система показала свою жизнеспособность, город управляется качественно, — отметил действующий мэр.
Комментарии25
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razval74 23 марта 2018 | 20:34
Причина - он сам для оккупационной власти.
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:36
Да здравствует Уральская народная республика !
kokapu 23 марта 2018 | 20:39
salhomir_murza: Да здравствует Уральская народная республика !
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Россель такую идею вынашивал в своё время.
solonko 23 марта 2018 | 20:51
salhomir_murza: Будет, будет. Бумерангом.
jblack2 23 марта 2018 | 20:39
А как в городе решается аховая проблема ВИЧ???
alien_3 23 марта 2018 | 21:19
jblack2: Посмотри интервью Ройзмана Дудю.
solonko 23 марта 2018 | 20:49
В Украине, кстати, в 2015 года принят закон, согласно которому в городах с количеством избирателей свыше 90 тыс. выборы мэра проводятся в два тура (если никто из кандидатов не набрал в первом туре свыше 50% голосов). Это справедливый закон.
max3446 23 марта 2018 | 20:51
На последних мэрских выборах участвовало 33% жителей екб. За Ройзмана 32% было от пришедших. Иначе говоря, менее 1/5 всех жителей. И это недоразумение мэр. Нафига такие выборы нужны?
solonko 23 марта 2018 | 20:53
max3446: А вы спокойнее, спокойнее. Активные граждане пришли и выбрали себе мэра. Неактивным в таком случае - расслабиться, они, коли не пришли, совсем не против такого выбор городского головы. В общем, нормальная практика.
max3446 23 марта 2018 | 21:08
solonko: что же вы кричали что явка хотя 50% на президентских выборах означало бы их крах, и Путин не был бы легитимный? А тут когда ваш ставленник выиграл значит все хорошо, так и надо? Вот она, ваша либеральная сущность
solonko 23 марта 2018 | 21:13
max3446: Мы не кричали - это, в принципе, ваше дело, а если бы Россия к нам ещё и не лезла, то, вообще, было бы по-барабану. А что касается "путинских более 50%" от общего количества избирателей - то это, как я понимаю, в отсутствии реальной конкуренции и явно затянувшегося его пребывания у власти, хоть какой-то, пусть и слабенький, ориентир его легитимности.
max3446 23 марта 2018 | 21:31
solonko: а менее 1/5 голосов за Ройзмана как на его легитимности сказывается?
solonko 23 марта 2018 | 21:38
max3446: Если выборы были конкурентными, то никак.
wojskowy Марек Качоровски 23 марта 2018 | 20:53
И так выборы прошли, итоги: Приказ о трёхмесячных военных сборах, Новый мэр Волоколамска с весьма занятной биографией, Матвиенко предлагает отменить обязательную медицинскую страховку, т.е. раньше за неё платил работодатель, теперь каждый по желанию. Медицина и так не была бесплатной, теперь она по факту станет платной. Отмена выборов мэра в Екатеринбурге. И пошло и поехало. Что в этих событиях общего с обращением Президента к населению.
solonko 23 марта 2018 | 20:56
wojskowy: Ракета с "вечным ядерным двигателем" и "непредсказуемой траекторией". Как показывает практика, осознание владением такой ракетой заменяет россиянам всё-всё-всё.
wojskowy Марек Качоровски 23 марта 2018 | 21:02
solonko: Самое интересное, что многие ваши сограждане поверили в существование ядерного двигателя для ракеты и самолёта и бурно это обсуждают в интернете. Хотя, как говорят серьё
wojskowy Марек Качоровски 23 марта 2018 | 21:04
wojskowy: серьёзные учёные, в том числе и в России, это дело будущего, да и то идея весьма туманная.
nns33 23 марта 2018 | 21:15
wojskowy: это дело будущего, да и то идея весьма туманная. ===== конечно! Решить проблему обычной свалки не могут по уму.
solonko 23 марта 2018 | 21:09
wojskowy: Мы не поверили.
kir_pich_101 23 марта 2018 | 20:59
Выдавят, стопудово. Такой сраной власти такие умные мэры не нужны.
Тупость власти выделяет сильно.
fueaqui 23 марта 2018 | 21:04
Поддерживаю прямую выборность мэров. Встать "за другого" у нас не всегда получается, надеюсь, в данном случае екатеринбуржцы встанут за себя.
nns33 23 марта 2018 | 21:18
fueaqui: Боится Куйвашев Е. Ройзман. Конкурент . Люди уважают за доступность и трудолюбие. Может и губернатором избраться,а это страшный сон для многих.
stichirichi 23 марта 2018 | 21:13
...(60%/70%) ожидать ли в итоге акции «неожиданного отличия» от цифр от 18.03?, поддержат или диван наше всё...
Евгений Вадимович, граждане Екатеринбурга ✌️
mystar 23 марта 2018 | 21:16
"город управляется качественно"
Так Ебург у нас теперь образцово-показательным стал.)))))
doxerom 23 марта 2018 | 21:39
Быдлу разрешается голосовать только за названия супергипер погремушек способных испепелить Галактику, до выборов мэров, губернаторов у них умишка маловата, потому что вата.