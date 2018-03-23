В Екатеринбурге пройдет акция против отмены выборов мэра

Об этом «Эху Москвы» рассказал действующий мэр Евгений Ройзман. Евгений Ройзман подчеркнул, что нет никаких причин отменять прямые выборы главы города. Действующая система показала свою жизнеспособность, город управляется качественно, — отметил действующий мэр.