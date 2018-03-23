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20:30, 23 марта 2018

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в  подготовке теракта в  Парламенте

Защита уже заявила, что обжалует постановление суда. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным статьям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Комментарии

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kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:31

Похудеет, похорошеет.

danko_klisma 23 марта 2018 | 20:32

kryymsdyk: Свободу Надежде из фашистких застенков!!!

kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:40

Надежду - в президенты России!

danko_klisma 23 марта 2018 | 20:42

kryymsdyk: тебя в президенты Украины! Чебургена! Надёжный кандидат! С тролля эха!

danko_klisma 23 марта 2018 | 20:49

kryymsdyk: Слава Богу! Ведемченко! не дожил!!! До такого позора.

zemljanka 23 марта 2018 | 20:49

Надежде - здоровья.
Умно оживили общество.
После Саакашвили - не было громоотвода...

ignachio 23 марта 2018 | 21:10

Может поступок Надежды кому-то поможет понять, что в Украине сейчас правит такае же хунта, как в России.

zemljanka 23 марта 2018 | 21:44

Надежде - СВОБОДУ!

nanaryfive 23 марта 2018 | 20:40

kryymsdyk: Хохол, тебе не жалко её? Она же хероиней у вас была. Выж в самых низьменных чертах совка оды о ней слогали когда она "голодовала" в застенках мордора.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:42

nanaryfive: а тебе жалко ее теперь? а ведь вы ее на 20 лет посадили и сгноить хотели "за жюрналистов"

zhnec07 23 марта 2018 | 21:13

kryymsdyk: хотели бы, сгноили, а ты писюльку -то свою прикуси, тебе до этих "жюрналистов", как клопу до Марса...

kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:18

zhnec07: писюлька моя тебе до гланд

petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 20:58

kryymsdyk: Может волосы вырастут ?

varigor 23 марта 2018 | 21:46

Ещё раз видим, что представляет из себя прозападная оппозиция. Пока Савченко была против России, её боготворили и защищали. Как только на Украине начали её обвинять в связи с Россией, она стала не нужна. Пятая колонна сто процентов. Прихвостни западных господ.

kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:49

varigor: а тебя начальство за жопу щупает?

max3446 23 марта 2018 | 20:33

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 23 марта, преодолев психологическую отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 по киевскому времени выросли на $1,19 (1,73%), до $70,10 за баррель.

В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $1,03 (1,6%) – до $65,33 за баррель.

С начала недели котировки Brent подскочили на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля прошлого года, WTI – на 4,9%.

Слава Великой России! Слава Путину! По Савченко ждем требование немедленно её освободить со стороны ЕС, США, российской правозащитной среды и слезы Ахеджаковой с извинениями за всю страну 404 (некогда Украина)

boseal 23 марта 2018 | 20:43

max3446: Правозащитная среда "интеллигентно" отмалчивается, устремив свой взор в бескрайний горизонт западнее РФ - не иначе ждут знамения или хотя бы намека на то, что же делать в этой крайне неудобной и щекотливой ситуации.

max3446 23 марта 2018 | 20:46

boseal: ага, они все ходят нюхают чем помойки пахнут

vladimir1_57 23 марта 2018 | 20:34

Ждем голодомор ... салом запаслась?

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:37

В общем, все случилось так, как их и предупреждали

Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.
Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.
Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.
Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.
Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.
Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.
Теперь они рассказывают, что «Майдан не выход», матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко.
И я даже не знаю, что им можно еще сказать…

kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:41

vulgaris_liberal: и в целом все неплохо живут, кроме части Донбасса

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:47

kryymsdyk: Да ну тебя. Даже молдаване уже над украинскими зарплатами смеются ;)

kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:48

vulgaris_liberal: а над ольгинскими зарплатами смеются?

vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:54

kryymsdyk: Завидуют. Ко мне тут один ренегат из информационных войск стеця просится в стажеры.

sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 20:49

kryymsdyk: Дай бог что бы вы всегда так теперь жили , каждый день об этом бога прошу !

abuvgrobu 23 марта 2018 | 20:41

Повторяю, что нынешняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем, так называемым, протестам. Когда надо, «гнев народный» так и хлещет во все дырки, а когда не надо, сидят тихо, как перепуганные мышки. А уж как орали то все эти "неполживые" вонючки, как верещали-то..

fedor55 23 марта 2018 | 20:50

abuvgrobu: что ты там тявкаешь шавка пригожинская? Оппозиция заступалась за Савченко не потому, что она кому то очень нравится, а потому что была несправедливо осуждена и оппозиция от своих слов не отказывается.. А уж если у неё после возвращения на Украину поехала крыша - не оппозиция в этом виновата.

abuvgrobu 23 марта 2018 | 21:02

fedor55: Шавкой был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия шавок и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..

fedor55 23 марта 2018 | 21:09

abuvgrobu: нахуй иди петух парашный. Иди хуй соси хуйня из под ногтей. За то что ты моих родственников трогаешь хана тебе мразь.

podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:06

fedor55: была несправедливо осуждена
--------------------
завалила двух человек и несправедливо?
только собиралась завалить всю раду, и тут справедливо?

fedor55 23 марта 2018 | 21:13

podpindosny_homyachok: не могла она никого завалить т.к. была в том момент в плену у сепаратистов, что подтверждается многочисленными свидетелями и биллингом мобильной связи.

podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:33

fedor55: не могла она никого завалить т.к. была в том момент в плену у сепаратистов
--------------------
а потом она оказалась террористкой, по решению цэевропейскага суда
совпадение? не думаю

udavimliberala 23 марта 2018 | 21:16

fedor55: Поподробнее - значит вы смело ставите Надюхе диагноз, Порошенко и компания ангелы а у Надьки крыша поехала? ну про купол из гранатометов говорить думаю не надо,

fedor55 23 марта 2018 | 21:21

udavimliberala: есть видеозапись, как она планирует взорвать раду и расстреливать выживших, нормальный человек на такое не пойдет.

udavimliberala 23 марта 2018 | 21:26

fedor55: то есть когда порошенко говорит что восьмой год его самая лучшая армия сдерживает Российскую от захвата европы - это признак здорового человека или когда мэр киева встречается с умершими и советует готовиться к земле - это тоже норм?

jblack2 23 марта 2018 | 20:43

Бедная Украина.......

alexey_x 23 марта 2018 | 20:46

Выпускайте плакальщицу и иных Надюхиных защитников

petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 20:52

Надюха пошла по пути женщины с косой ....
Сейчас посидит пару месяцев , выйдет и устроит выборы президента.
Ну хохлы конечно ее выберут.
Так ФСБ победит майданутых и начнутся посадки Порошенков и Луценков.

fedor55 23 марта 2018 | 20:55

Вижу тут мобилизация троллей прошла - верещат из каждого угла.

a8olduin 23 марта 2018 | 20:59

Интересно, блохеры с Эха будут в её защиту выступать? Или как с Павленским?

bono747 23 марта 2018 | 21:11

Путинский кровавый суд в Киеве и не мог принять другого решения. Порошенко ватный кремлебот Навального

zhnec07 23 марта 2018 | 21:20

И так во всем у хохлов, по кругу.... как кони в цирке... говорили же им, что деменция, не верили...перемога чудесном образом превращается в зраду... и перед Волошиным на коленях стояли, но правда не за горами...

demskiy 23 марта 2018 | 21:29

Слово то какое "в парламенте", сборище конченых подлецов и предателей украинского населения. Американские подлые холуи арестовали убийцу! Совсем с ума посходили фашистские мерзавцы.

vvbetin 23 марта 2018 | 21:29

лия ахеджакова выступила с песней "Наденькааааааааа! прости нас бандеровцев!!!"...
в государственной думе России на трибуне вывесили плакат "Свободу Надии Савченко!!!"
Евросоюз выступил с обращением к верховной раде и правительству порошенко.. освободить узницу СОВЕСТИ и героя украины Надежду Савченко из бандеровских застенков!!!

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