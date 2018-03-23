Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в подготовке теракта в Парламенте
Защита уже заявила, что обжалует постановление суда. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным статьям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
Комментарии44
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kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:31
Похудеет, похорошеет.
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:32
kryymsdyk: Свободу Надежде из фашистких застенков!!!
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:40
Надежду - в президенты России!
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:42
kryymsdyk: тебя в президенты Украины! Чебургена! Надёжный кандидат! С тролля эха!
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:49
kryymsdyk: Слава Богу! Ведемченко! не дожил!!! До такого позора.
zemljanka 23 марта 2018 | 20:49
Надежде - здоровья.
Умно оживили общество.
После Саакашвили - не было громоотвода...
ignachio 23 марта 2018 | 21:10
Может поступок Надежды кому-то поможет понять, что в Украине сейчас правит такае же хунта, как в России.
zemljanka 23 марта 2018 | 21:44
Надежде - СВОБОДУ!
nanaryfive 23 марта 2018 | 20:40
kryymsdyk: Хохол, тебе не жалко её? Она же хероиней у вас была. Выж в самых низьменных чертах совка оды о ней слогали когда она "голодовала" в застенках мордора.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:42
nanaryfive: а тебе жалко ее теперь? а ведь вы ее на 20 лет посадили и сгноить хотели "за жюрналистов"
zhnec07 23 марта 2018 | 21:13
kryymsdyk: хотели бы, сгноили, а ты писюльку -то свою прикуси, тебе до этих "жюрналистов", как клопу до Марса...
kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:18
zhnec07: писюлька моя тебе до гланд
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 20:58
kryymsdyk: Может волосы вырастут ?
varigor 23 марта 2018 | 21:46
Ещё раз видим, что представляет из себя прозападная оппозиция. Пока Савченко была против России, её боготворили и защищали. Как только на Украине начали её обвинять в связи с Россией, она стала не нужна. Пятая колонна сто процентов. Прихвостни западных господ.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 21:49
varigor: а тебя начальство за жопу щупает?
max3446 23 марта 2018 | 20:33
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 23 марта, преодолев психологическую отметку в 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.
Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 по киевскому времени выросли на $1,19 (1,73%), до $70,10 за баррель.
В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $1,03 (1,6%) – до $65,33 за баррель.
С начала недели котировки Brent подскочили на 5,9%, демонстрируя рекордные темпы роста с июля прошлого года, WTI – на 4,9%.
Слава Великой России! Слава Путину! По Савченко ждем требование немедленно её освободить со стороны ЕС, США, российской правозащитной среды и слезы Ахеджаковой с извинениями за всю страну 404 (некогда Украина)
boseal 23 марта 2018 | 20:43
max3446: Правозащитная среда "интеллигентно" отмалчивается, устремив свой взор в бескрайний горизонт западнее РФ - не иначе ждут знамения или хотя бы намека на то, что же делать в этой крайне неудобной и щекотливой ситуации.
max3446 23 марта 2018 | 20:46
boseal: ага, они все ходят нюхают чем помойки пахнут
vladimir1_57 23 марта 2018 | 20:34
Ждем голодомор ... салом запаслась?
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:37
В общем, все случилось так, как их и предупреждали
Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.
Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.
Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.
Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.
Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.
Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.
Теперь они рассказывают, что «Майдан не выход», матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко.
И я даже не знаю, что им можно еще сказать…
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:41
vulgaris_liberal: и в целом все неплохо живут, кроме части Донбасса
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:47
kryymsdyk: Да ну тебя. Даже молдаване уже над украинскими зарплатами смеются ;)
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:48
vulgaris_liberal: а над ольгинскими зарплатами смеются?
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:54
kryymsdyk: Завидуют. Ко мне тут один ренегат из информационных войск стеця просится в стажеры.
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 20:49
kryymsdyk: Дай бог что бы вы всегда так теперь жили , каждый день об этом бога прошу !
abuvgrobu 23 марта 2018 | 20:41
Повторяю, что нынешняя история с Савченко явилась отличной лакмусовой бумажкой для отечественной либеральной оппозиции, как персонажей, так и СМИ. И этот лакмус безошибочно показывает цену всем, так называемым, протестам. Когда надо, «гнев народный» так и хлещет во все дырки, а когда не надо, сидят тихо, как перепуганные мышки. А уж как орали то все эти "неполживые" вонючки, как верещали-то..
fedor55 23 марта 2018 | 20:50
abuvgrobu: что ты там тявкаешь шавка пригожинская? Оппозиция заступалась за Савченко не потому, что она кому то очень нравится, а потому что была несправедливо осуждена и оппозиция от своих слов не отказывается.. А уж если у неё после возвращения на Украину поехала крыша - не оппозиция в этом виновата.
abuvgrobu 23 марта 2018 | 21:02
fedor55: Шавкой был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия шавок и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
fedor55 23 марта 2018 | 21:09
abuvgrobu: нахуй иди петух парашный. Иди хуй соси хуйня из под ногтей. За то что ты моих родственников трогаешь хана тебе мразь.
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:06
fedor55: была несправедливо осуждена
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завалила двух человек и несправедливо?
только собиралась завалить всю раду, и тут справедливо?
fedor55 23 марта 2018 | 21:13
podpindosny_homyachok: не могла она никого завалить т.к. была в том момент в плену у сепаратистов, что подтверждается многочисленными свидетелями и биллингом мобильной связи.
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 21:33
fedor55: не могла она никого завалить т.к. была в том момент в плену у сепаратистов
--------------------
а потом она оказалась террористкой, по решению цэевропейскага суда
совпадение? не думаю
udavimliberala 23 марта 2018 | 21:16
fedor55: Поподробнее - значит вы смело ставите Надюхе диагноз, Порошенко и компания ангелы а у Надьки крыша поехала? ну про купол из гранатометов говорить думаю не надо,
fedor55 23 марта 2018 | 21:21
udavimliberala: есть видеозапись, как она планирует взорвать раду и расстреливать выживших, нормальный человек на такое не пойдет.
udavimliberala 23 марта 2018 | 21:26
fedor55: то есть когда порошенко говорит что восьмой год его самая лучшая армия сдерживает Российскую от захвата европы - это признак здорового человека или когда мэр киева встречается с умершими и советует готовиться к земле - это тоже норм?
jblack2 23 марта 2018 | 20:43
Бедная Украина.......
alexey_x 23 марта 2018 | 20:46
Выпускайте плакальщицу и иных Надюхиных защитников
petrovitchcolyan 23 марта 2018 | 20:52
Надюха пошла по пути женщины с косой ....
Сейчас посидит пару месяцев , выйдет и устроит выборы президента.
Ну хохлы конечно ее выберут.
Так ФСБ победит майданутых и начнутся посадки Порошенков и Луценков.
fedor55 23 марта 2018 | 20:55
Вижу тут мобилизация троллей прошла - верещат из каждого угла.
a8olduin 23 марта 2018 | 20:59
Интересно, блохеры с Эха будут в её защиту выступать? Или как с Павленским?
bono747 23 марта 2018 | 21:11
Путинский кровавый суд в Киеве и не мог принять другого решения. Порошенко ватный кремлебот Навального
zhnec07 23 марта 2018 | 21:20
И так во всем у хохлов, по кругу.... как кони в цирке... говорили же им, что деменция, не верили...перемога чудесном образом превращается в зраду... и перед Волошиным на коленях стояли, но правда не за горами...
demskiy 23 марта 2018 | 21:29
Слово то какое "в парламенте", сборище конченых подлецов и предателей украинского населения. Американские подлые холуи арестовали убийцу! Совсем с ума посходили фашистские мерзавцы.
vvbetin 23 марта 2018 | 21:29
лия ахеджакова выступила с песней "Наденькааааааааа! прости нас бандеровцев!!!"...
в государственной думе России на трибуне вывесили плакат "Свободу Надии Савченко!!!"
Евросоюз выступил с обращением к верховной раде и правительству порошенко.. освободить узницу СОВЕСТИ и героя украины Надежду Савченко из бандеровских застенков!!!