Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в  подготовке теракта в  Парламенте

Защита уже заявила, что обжалует постановление суда. По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным статьям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.