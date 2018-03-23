Пост худрука МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова займет Сергей Женовач
Пост худрука МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова займет художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач. Об этом пишет«Коммерсантъ» без указания источников. О том, что театр возглавит Женовач, рассказали и два источника Дождя, близких к руководству МХТ.
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