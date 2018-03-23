В Екатеринбурге 2 апреля планируется провести митинг против отмены прямых выборов мэра
Как рассказал «Дождю» нынешний глава города Евгений Ройзман, акция с городскими властями согласована.
Предложение об отмене прямых выборов мэра накануне внес в региональный парламент губернатор Евгений Куйвашев.
Комментарии2
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vic12 23 марта 2018 | 20:09
Не подскажете, зачем дебилам выборы? Есть, ведь, начальник психушки.
ha12raz 23 марта 2018 | 20:18
vic12: дебилы свой выбор сделали в марте, а здесь люди собираются.