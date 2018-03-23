Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран ЕС доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что ответные меры ФРГ и Франции в отношении России в связи с делом Скрипаля будут представлены после согласования. Между тем, как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, некоторые страны ЕС уже с понедельника могут объявить о мерах на национальном уровне в связи с «делом Скрипаля».