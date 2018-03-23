Тереза Мэй предоставила лидерам стран ЕС доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила лидерам стран ЕС доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что ответные меры ФРГ и Франции в отношении России в связи с делом Скрипаля будут представлены после согласования. Между тем, как заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, некоторые страны ЕС уже с понедельника могут объявить о мерах на национальном уровне в связи с «делом Скрипаля».
Комментарии17
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rqoswen 23 марта 2018 | 20:05
Отлично! гнать орков в мордор!
meister_luvin 23 марта 2018 | 20:06
rqoswen:
теперь пиво у нее не будет брать?
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:09
rqoswen: свинорыл.
ensebeo 23 марта 2018 | 20:12
danko_klisma: почему ты такой?
danko1 23 марта 2018 | 20:13
Доказательства представили цивилизованным странам с вменяемыми руководителями.
Нашему неадеквату доказательства в Гааге предоставят и лживым версиям Кремля веры больше нет.
jidkov 23 марта 2018 | 20:17
meister_luvin, таки да - остался ампиратор без немецкого пива...
sveklotron_7 23 марта 2018 | 20:18
rqoswen: Эти доказательства настолько убедительные и неопровержимые, что их нельзя публично озвучить, ...ну чтобы публика от смеха не попадала
mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 20:06
А почему Мэй не предоставила эти доказательства нацдилеру, который очень просил это через пескоструя, лавруху и коксо-трольчиху?!
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:12
mikhail_spb_: а почему, вероятно, возможно, пролангировать. Хоклотролль-с заплатой!
kinnlade 23 марта 2018 | 20:13
mikhail_spb_: А зачем? Ведь все и так все знают, а в евробанде особенно, презумпция виновности
supervezdehod 23 марта 2018 | 20:07
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ доказательства ))) Пишите новости Эхо точнее!
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 20:18
supervezdehod: Пробиркой потрясла вот и все доказательства , как в папуасии !
kotvinder2 23 марта 2018 | 20:11
Пиндосовская подстилка Меркель, собака страшная, она будет петь как ей прикажут!
tks 23 марта 2018 | 20:12
Обос...сь мордорашки.
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:17
tks:
России тоже надо представить доказательства, чтобы Путин заткнулся уже.
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:14
как после этого газ по северному потоку принимать? русланд и новичка накачать может
putin_itogy 23 марта 2018 | 20:16
путин, ХВАТИТ ГАДИТЬ,
по всему миру.
Гадить и задираться(чтобы внутри страны удерживать власть ОПГ)
путин ТОКСИЧЕН,
смените его, и Россия воспрянет.
Весь мир вздохнёт с облегчением,
и к России вернётся благожелательность на доверии,
в страну пойдут инвестиции, падёт железный занавес.
Опущенный чекистами.
И Скабеева с Шейниным, останутся без работы..