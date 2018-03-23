Полицейские застрелили террориста, который захватил заложников на юге Франции

Власти оценят инцидент после предоставления деталей произошедшего, — сказал президент Эмманюэль Макрон.

«Нападение и захват заложников произошло сегодня утром в Требе, в районе Од. И все говорит о том, что это террористическая атака. Я не буду сейчас давать официальную оценку, парижский прокурор в ближайшее время представит обновленную информацию со всеми деталями, касающимися начала расследования этого происшествия».

Тем временем в МВД Франции предупреждают, что угроза террористической атаки остаётся крайне высокой.