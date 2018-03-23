Надежда Савченко арестована на 59 суток
Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, — до 20 мая 2018 года. Это подтвердил «Эху Москвы» адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз.
Генпрокуратура обвиняет Савченко по семи статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием. В четверг Верховная Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание. Сразу же после этого она была препровождена в СИЗО, где провела минувшую ночь. Утром суд в Киеве приступил к рассмотрению вопроса о ее аресте.
Комментарии24
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sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 20:02
Путин прекрати !
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:04
sisyan_mudachina: Свободу Надежде Савчено!!!
podpindosny_homyachok 23 марта 2018 | 20:31
у хохлов теперь будет совесть извиниться перед россией, за то что требовали освободить террористку?
harra 23 марта 2018 | 20:04
2 месяца ей впаяли придурки)))
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:11
harra: В России сразу на 20 лет
etofeasko 23 марта 2018 | 20:05
Решили не посадить, а завалить - так надежней.
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 20:03
так что, Савченко опять герой?
eternity88 23 марта 2018 | 20:09
komiccap_nkvd: ага, привет манькозахаровскому и вертухайскому жлобью - это только в стране потомственных вертухаев и упырей у власти, если взяли человека под стражу, а тем более с политическими амбициями или просто посмевшего власти возразить, то на 99,9% человек без срока из зала суда не выйдет. а там, где закон правит или общество хоть как-то пытается этого добиться, очень часто выходит, что и не совсем власть права кругом или даже совсем не права оказывается.
sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 20:15
eternity88: Да не , там история произошла просто : когда надька огласила суду меню голодовки ,то два охранника- дрыща упали в голодный обморок , а судья решила сама со всей семьей сесть пожизненно ! )
vulgaris_liberal 23 марта 2018 | 20:32
eternity88: Неправда ваша. Вон навальный бойцовым петушком по улицам скачет и никто его не трогает. Хотя, по закону, его могут посадить в любой момент
mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 20:03
Всё-таки на Украине пока ещё не басманное правосудие!
danko_klisma 23 марта 2018 | 20:06
mikhail_spb_: ну шо, тролль, сдулся? Тфу на тебя!!! Пролангировать. Вроде, возможно, вероятно!
sosiobama 23 марта 2018 | 20:06
mikhail_spb_: Просто боятся что за ней нацики припрутся. Очко-то не железное))
supervezdehod 23 марта 2018 | 20:03
Значит будет, как я и подозревал, замочат на воле и свалят на Россию )
sosiobama 23 марта 2018 | 20:04
Бабах, що, всралися?))))
eternity88 23 марта 2018 | 20:11
sosiobama: ага, вот прям с идиотских мультиков в федеральном собрании так вот и срут, и срут, да только вот все дерьмо все как-то вам, дебилам, с начальничками вашими тупорылыми на головы валится...
olgkiev 23 марта 2018 | 20:04
Что вы пишете - вот 5 мин назад закрыли на 59 дней.
tttyyy 23 марта 2018 | 20:13
Уже сменили заголовок, а то освобождена за недостаточностью улик, ну и свистеть на Эхе, что ни день, то куча фейковых новостей.
vyk_usguy 23 марта 2018 | 20:18
Еще один шаг по превращению киевского режима в ублюдочную диктатуру
komiccap_nkvd 23 марта 2018 | 20:23
так только что сказали что Савченко - герой. опять не герой. да что такое!
tttyyy 23 марта 2018 | 20:27
Наша либерастня уже начала бомбить письмами Порошенко свободу Наде Савченко.
nanaryfive 23 марта 2018 | 20:30
tttyyy: Для либерасни Савченко отработанный материал, у них теперь другая методичка - харасмент в Думе.
gillan38 23 марта 2018 | 20:29
Lenta .ru и ТАСС обделались.Сообщили, что ее освободили.
s011ma 23 марта 2018 | 20:43
Надия, я тебе поддерживаю, пусть это для тебя даже и не важно.