Надежда Савченко арестована на 59 суток

Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, — до 20 мая 2018 года. Это подтвердил «Эху Москвы» адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз.



Генпрокуратура обвиняет Савченко по семи статьям уголовного кодекса Украины, в том числе в сговоре с целью организации и совершения госпереворота на Украине, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, в содействии террористической деятельности, а также в незаконном обращении с оружием. В четверг Верховная Рада сняла неприкосновенность с Савченко и дала согласие на ее задержание. Сразу же после этого она была препровождена в СИЗО, где провела минувшую ночь. Утром суд в Киеве приступил к рассмотрению вопроса о ее аресте.