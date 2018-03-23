Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке
Как сообщает издание Variety, кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости фестиваля.
Комментарии2
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neon999 23 марта 2018 | 19:53
Ну как ЭМ воспринимать всерьез, когда они озабочены такими "мировыми новостями" ?
drillerthriller 23 марта 2018 | 19:59
neon999: Выпуски новостей любого Фед канала заканчиваются какой-нибудь забавной аполитичной новостью. Вы не принимаете всерьез Россию 1 и Первый?