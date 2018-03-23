Конгресс Перу принял отставку президента страны Педро Кучински

Должность главы государства до 2021 года займет первый вице-президент Мартин Вискарра. В ближайшее время он будет приведен к присяге, а затем выступит с посланием к конгрессу. Кучински подал в отставку за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте в связи с делом о коррупции и компрометирующих Кучински материалов.