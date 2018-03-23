Конгресс Перу принял отставку президента страны Педро Кучински
Должность главы государства до 2021 года займет первый вице-президент Мартин Вискарра. В ближайшее время он будет приведен к присяге, а затем выступит с посланием к конгрессу. Кучински подал в отставку за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте в связи с делом о коррупции и компрометирующих Кучински материалов.
Комментарии3
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mobile_actor 23 марта 2018 | 19:48
Демократия в действии. Это Латинская Америка, 21 век. В отличие от России.
cautoff 23 марта 2018 | 20:14
mobile_actor: Россия больше политическим устройством на какую-нибудь Буркина-Фасо похожа. До Латинской Америки в целом - пахать и пахать.
jidkov 23 марта 2018 | 20:15
Всё почти как у нас - что ни власть - то педро...