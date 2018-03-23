По меньшей мере 15 человек погибли, 51 получил ранения в результате взрыва автомобиля на юге Афганистана
Как передает местное телевидение, взрыв прогремел в провинции Гильменд неподалеку от стадиона. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту акцию.
Комментарии2
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kinnlade 23 марта 2018 | 19:40
Пиндосий след?
prade 23 марта 2018 | 19:57
kinnlade: Сегодня Русская служба ВВС опубликовала интервью о том, что Россия поставляет оружие боевикам Талибан. Поэтому, вполне возможно, что это русский след.