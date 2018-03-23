Редакции русскоязычных версий Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы в связи с домогательствами Слуцкого

Редакции русскоязычных версий Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы в связи с домогательствами депутата Слуцкого. Таким образом, уже более 30 российских изданий поддержали бойкот российской Госдумы. Аппарат палалаты в ответ на бойкот лишил аккредитации 48 журналистов четырех СМИ.