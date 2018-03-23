Редакции русскоязычных версий Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы в связи с домогательствами Слуцкого
Редакции русскоязычных версий Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы в связи с домогательствами депутата Слуцкого. Таким образом, уже более 30 российских изданий поддержали бойкот российской Госдумы. Аппарат палалаты в ответ на бойкот лишил аккредитации 48 журналистов четырех СМИ.
Комментарии16
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kryymsdyk 23 марта 2018 | 19:33
взяли козла за задницу. Пожалеет, что девочкой не родился
captain_ 23 марта 2018 | 19:38
Русская безысходность это когда у тебя только два пути:
Слуцкий за лобок потеребит или Жириновский за жопу схватит...
artyarts 23 марта 2018 | 19:35
А вот Playboy напрасно бойкотирует, им там есть чем поживиться.
danko1 23 марта 2018 | 19:39
А уж сколько граждан поддерживает бойкот этой холйской и преступной ГосДуры.
Практически всё взрослое население, умеющее думать.
abuvgrobu 23 марта 2018 | 19:40
- Батюшка, а во время поста бабу можно?
- Можно. Но не жирную. )))
estamp 23 марта 2018 | 19:40
Эт чё, Плэйбой теперь перестанет освещать работу Думы?
shmuel63 23 марта 2018 | 20:18
estamp: напрасно ерничаете. "Playboy features monthly interviews of notable public figures, such as artists, architects, economists, composers, conductors, film directors, journalists, novelists, playwrights, religious figures, politicians, athletes, and race car drivers. " - Политиков, Карл!
ugiazov 23 марта 2018 | 19:40
30 редакций идут не в ногу, одна КП в ногу.
venezianez49 23 марта 2018 | 19:45
Особенно "убедителен" бойкот одного из главных общечеловеческих поборников морали, нравственности, целомудрия (итд) - Playboy (???)
kryymsdyk 23 марта 2018 | 19:51
venezianez49: а плейбой когда-то пропагандировал изнасилования?
venezianez49 23 марта 2018 | 20:13
kryymsdyk:
Кого-то изнасиловали из тех скандалисток, спровоцировавших всю эту комедию с бойкотом ?
Или Дума пропагандирует изнасилования ?
tadolg 23 марта 2018 | 19:47
А президент молчит, Володин одобряет и защищает, Роднина заступается, . Растленные типы в фаворе.
agriment 23 марта 2018 | 20:03
tadolg: 19:47Володин одобряет и защищает,
-Госпредседатель 19:47"Володин одобряет и защищает"
Госпредседатель Думы Володин, перепутал своё местопребывание с борделем ...бывает: то сауны, то охота на дичь, то рыбалка, то развлечение на яхтах, так привык к развлечениям, что почему бы не одобрять, там все себя так ведут.....
"Роднина заступается"
- А где она ещё такую пайку найдёт? Тренером надо трудиться, а тут кнопки нажимай и заступайся за "своих", делов-то .
klink 23 марта 2018 | 19:58
Глупость крепчает.
dmitry17___17 23 марта 2018 | 20:10
Палалата, хорошо получилось!
v_o_v_a_n_1967 23 марта 2018 | 20:14
А почему порносайты молчат, не бойкотируют? Нехорошо коллег не поддерживать.