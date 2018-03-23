Британские дипломаты, высланные из России, вылетели из Москвы в Лондон
Об этом сообщил ТАСС источник в британских дипломатических кругах. Решение о высылке дипломатов было принято в ответ на аналогичный демарш британского МИДа после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 19:35
Нужно выслать всех иностранцев, чтобы не шпионили тут!
А то, понимаешь, охотятся за биоматериалами нацдилера!
salhomir_murza 23 марта 2018 | 19:52
mikhail_spb_:
На этот раз Путин побоялся сбить английский самолет. А если бы не было такой мощной реакции цивилизованного мира на отравление Путиным Скрипалей, то наверняка у этого кровавого карлика рука бы не дрогнула.
cattt 23 марта 2018 | 19:36
Прилетели к родному пориджу и виски подальше от импортно-замещенной жрачки.
salhomir_murza 23 марта 2018 | 19:54
cattt:
Правильно улетели, подальше от этой варварской и дикой Орды.
Не завидую тем, кто остался. Чекисты все одно доберутся до скромных англичан, и потравят их дустом.
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 19:36
Скатертью дорога!
Воздух в России чище станет...
orwellianoptimist 23 марта 2018 | 19:41
dobro_vam_v_dom: Ты бы это Волоколамским жителям объяснил, утырок
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 19:46
orwellianoptimist: Не бзди...
salhomir_murza 23 марта 2018 | 19:56
dobro_vam_v_dom:
Бабка ! Утебя зубы есть?
ihtamnet 23 марта 2018 | 19:53
dobro_vam_v_dom: Капец ты клоун.
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:05
ihtamnet:
Думаю еще пол дюжины отравленных скрипалей, и мир окончательно сплотится с целью ликвидации России как государства.
sg77g 23 марта 2018 | 19:49
Вот интересно, если источник отравления уже не чемодан, то значит он находился в Англии. Возможно даже столовка. ТАк почему Россия по прежнему крайняя???
Пидары лживые ваши англичане. Чем больше рассыпается их версия, тем больше визжат, ублюдки..
kryymsdyk 23 марта 2018 | 19:55
sg77g: потому что кроме России это нафиг не надо никому
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:01
kryymsdyk:
Мир практически уже уверен, что Путин траванул этих несчастных перед выборами, чтобы повысить явку на выборах и кратно увеличить число избирателей, которые проголосуют за его кровавый режим. Если бы Путин траванул бы еще дюжину предателей, то за Путина наверняка бы проголосовало более 100 %
kryymsdyk 23 марта 2018 | 20:06
salhomir_murza: где такое было заявлено?
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:12
kryymsdyk:
Об этом заявлять не надо, это и так всему миру известно.
Кто-то сомневается разве, что этот народишко российский, голосует за Путина только из-за того, что Путин захватывает территории и травит тех, кто перешел на сторону демократии.
salhomir_murza 23 марта 2018 | 20:07
sg77g:
А неважно, что Россия не травила этих Скрипалей. Главное объединить весь мир, окружить Россию и нанести мощный ракетно-ядерный