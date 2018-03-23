В эти минуты в Лужниках начинается товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Соперники нашей команды считаются одними из главных фаворитов предстоящего летом мирового первенства. На сегодняшний матч продано порядка 60 тысяч билетов. Игру транслирует Первый канал. Столичные власти пообещали, что на этот раз задержка болельщиков на выходе со стадиона после игры будет минимальной.