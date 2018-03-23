В эти минуты в Лужниках начинается товарищеский матч между сборными России и Бразилии
Соперники нашей команды считаются одними из главных фаворитов предстоящего летом мирового первенства. На сегодняшний матч продано порядка 60 тысяч билетов. Игру транслирует Первый канал. Столичные власти пообещали, что на этот раз задержка болельщиков на выходе со стадиона после игры будет минимальной.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 23 марта 2018 | 19:11
Бедные бразильянцы, в такую погоду
prutkov100 23 марта 2018 | 19:34
Начал было смотреть , но поймал себя на мысли , что не испытываю желания болеть за сборную "доверенных лиц" каудильо и выключил зомбоящик .
Спасибо фюреру , теперь , как я уже понял , я не буду смотреть игры с нашей сборной на ЧМ , хотя раньше ждал много лет этой возможности . Да простят меня наши болельщики , совестью не торгую .
abuvgrobu 23 марта 2018 | 19:21
О сборной либо хорошо, либо ничего. Я, пожалуй, ничего не скажу..
max3446 23 марта 2018 | 19:59
А ведь на стадионе сейчас больше люде, чем сторонников либерастов во всей стране! И браво России, отлично играют. Что говорит что рейтинг ФИФА необъективный и политически мотивированный, в которой днищенское дно - сборная страны 404 (некогда Украина), которая любительским командам проигрывает, выше находится