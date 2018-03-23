Ученый Леонид Ринк не причастен к продаже отравляющих веществ преступникам, — заявила его дочь Ольга Ринк
Ученый Леонид Ринк не причастен к продаже отравляющих веществ преступникам, которые в 90-е годы использовали яд для убийств людей. С таким заявлением выступила его дочь Ольга Ринк.
Ложью назвала Ольга Ринк информацию «Новой газеты», которая сообщила, что вещество «Новичок» применили в России в середине 90-х. «Будем подавать в суд», передала РБК слова ученого его дочь.
Согласно материалам «Новой газеты», в 1995 году в офисе Росбизнесбанка в Москве убили банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зару Исмаилову. Смерть наступила после контакта с телефонной трубкой, обработанной отравляющим веществом. Его продавал человек, который участвовал в разработке яда, сказано в материалах дела, на них ссылается «Новая газета». По ее данным, в документах об убийстве Кивелиди есть протоколы допроса Леонида Ринка, поскольку он был фигурантом уголовного дела, работал ведущим научным сотрудником в НИИ закрытого города Саратовской области. В документах следствия указано, что начальник местного отдела ФСБ называл это предприятие «особо режимным» и там «несанкционированно синтезировали и сбывали отравляющее вещество».
Позже выяснилось, что продажа состоялась после убийства Ивана Кивелиди, и дело закрыли.
Комментарии9
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sisyan_mudachina 23 марта 2018 | 19:07
А че ,папа с дочкой еще не в аду ? Им там борька дурицкий у же замучился прогулы ставить !)
pravdoiskatel 23 марта 2018 | 19:41
sisyan_mudachina: Вы об ученом Ринке и его дочери?
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 19:08
"Новая газета" никогда не врет!
suren_111 23 марта 2018 | 19:30
dobro_vam_v_dom:
Не верят Новой газете, только отмороженные враги демократии. Давно пора ввести уголовное преследование за отрицание демократии.
max3446 23 марта 2018 | 19:25
я даже не удивлен что госдеп фейко сми новая газета снова сбрехала
world_nail 23 марта 2018 | 19:29
Сын Чикатило тоже сказал, что папа бухгалтер
ugiazov 23 марта 2018 | 19:30
А я думал что она заплачет и признается.
eternity88 23 марта 2018 | 19:30
"Леонид Ринк не причастен к продаже отравляющих веществ преступникам"
Ну еще бы. Раз "постоял за Россию", то уже и не причастен. Да наша власть и холуями ваще ни в чем не виновата, пока этот вопрос рассматривается по эту сторону границы. А вот "по ту" уже как-то это дешевое фуфло не катит и гоняют Вована с присными по Земле-матушке под визги наглухо кокосом упоротой Маньки-Калинки ключими и неприятными ссан...кционными тряпками.
pravdoiskatel 23 марта 2018 | 19:30
А ключевая фраза здесь: "Позже выяснилось, что продажа состоялась после убийства Ивана Кивелиди...". Значит, продажа отравляющих веществ все-таки сосоятоялась. И , наверное, мне одна. Ну так не Кивелиди, так других убили этими ОВ, по большому счету, большая разница?