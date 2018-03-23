Ученый Леонид Ринк не причастен к продаже отравляющих веществ преступникам, которые в 90-е годы использовали яд для убийств людей. С таким заявлением выступила его дочь Ольга Ринк.

Ложью назвала Ольга Ринк информацию «Новой газеты», которая сообщила, что вещество «Новичок» применили в России в середине 90-х. «Будем подавать в суд», передала РБК слова ученого его дочь.

Согласно материалам «Новой газеты», в 1995 году в офисе Росбизнесбанка в Москве убили банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зару Исмаилову. Смерть наступила после контакта с телефонной трубкой, обработанной отравляющим веществом. Его продавал человек, который участвовал в разработке яда, сказано в материалах дела, на них ссылается «Новая газета». По ее данным, в документах об убийстве Кивелиди есть протоколы допроса Леонида Ринка, поскольку он был фигурантом уголовного дела, работал ведущим научным сотрудником в НИИ закрытого города Саратовской области. В документах следствия указано, что начальник местного отдела ФСБ называл это предприятие «особо режимным» и там «несанкционированно синтезировали и сбывали отравляющее вещество».

Позже выяснилось, что продажа состоялась после убийства Ивана Кивелиди, и дело закрыли.