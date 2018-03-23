Террориста, ранившего полицейских в Каркасоне и захватившего заложников в городе Треб, звали Редуан Лакдим
Глава МВД Франции Жерар Колон сказал, что террориста, ранившего полицейских в Каркасоне и захватившего заложников в городе Треб, звали Редуан Лакдим, ему было 26 лет, — сказал Колон. Он был не замечен в радикализации, и пошел на преступление внезапно".
Министр выразил благодарность жандармам, которые «быстро вмешались в ситуацию» и ликвидировали террориста. В результате действий преступника, по меньшей мере погибли трое.
Комментарии12
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magnitka_ru 23 марта 2018 | 19:12
Ну а как же его звать иначе? Не Франсуа же Вийон.
r88w556xl4 23 марта 2018 | 19:22
Министр выразил благодарность жандармам, которые «быстро вмешались в ситуацию» и ликвидировали террориста. В результате действий преступника, по меньшей мере погибли трое.
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Благодарность просто за выполнение своих обязанностей, за что они деньги получают? Ну что скажешь. круто, 3 жертвы - и поощрение. Живи и дальше так, Франция, где спецслужбы раз за разом показывают свою профнепригодность, а правительство боится русских, но французов убивают африканцы и арабы.
ignachio 23 марта 2018 | 19:26
".. звали Редуан Лакдим....."
Сенсация!!
Вот если бы его фамилия была Путин или хотя бы Депардье.
eternity88 23 марта 2018 | 19:37
r88w556xl4: @за что они деньги получают? @
Ну да, ватник он, хоть и упоротый, но помнит, что за спрос о том то же самом у Путина и прочих уродов, "освободивших заложников в Беслане", можно по сопливым сусалам от коллег по говноцеху схлопотать. "При штурме школы российским спецназом погибли 334 человека, из них 186 детей" заучи, ишак тупой, а потом про "за что деньги получают" других спрашивай.
tks 23 марта 2018 | 19:55
r88w556xl4: А в путинской России не так?
abuvgrobu 23 марта 2018 | 19:15
Будет ли визг французских деятелей различного рода о том, что французская полиция плохо сработала раз есть жертвы среди заложников? Или подобные неполживые дегенераты только в России возможны ?..
olenenok_zed 23 марта 2018 | 19:23
abuvgrobu: неужели заложники погибли после действия французской полиции? там например газом их траванули?
suren_111 23 марта 2018 | 19:17
Русским душком несет от этой фамилии. Наверняка путинский засланец.
tks 23 марта 2018 | 19:57
Редуан Лакдим - он же Пидоран Лажим. Крыса, подлежащая безжалостному уничтожению.
ara_1 23 марта 2018 | 19:57
А почему не уточнить где он рожден?
udavimliberala 23 марта 2018 | 20:02
ara_1: а что уточнять, во Львове скорее всего он родился
len56 23 марта 2018 | 20:10
Не Франция,а помойка...
И Питер с Москвой не лучше.
Но наши "патриоты" не смелее французских-засунули язык в *опу! Могут только на либералов гавкать,потому что безопасно...Скоро всех "патриотов" поставят раком и заставят Коран учить...Дебилы,пля...