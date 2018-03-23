Глава МВД Франции Жерар Колон сказал, что террориста, ранившего полицейских в Каркасоне и захватившего заложников в городе Треб, звали Редуан Лакдим, ему было 26 лет, — сказал Колон. Он был не замечен в радикализации, и пошел на преступление внезапно".

Министр выразил благодарность жандармам, которые «быстро вмешались в ситуацию» и ликвидировали террориста. В результате действий преступника, по меньшей мере погибли трое.