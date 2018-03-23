Врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово
Об этом сообщается в Телеграм-канале в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Вихарев сменил на посту главы района Евгения Гаврилова, которого из-за ситуации с полигоном Ядрово сегодня отправил в отставку губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Между тем, массового отравления школьников в Волоколамске не было. Об этом со ссылкой на результаты экспертизы рассказала «Эху Москвы» уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
На этой неделе 76 школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на здоровье, шестеро из них сейчас госпитализированы. Местные жители связывают это с выбросами газа со свалки в Ядрово.
Комментарии20
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kottigr1 23 марта 2018 | 19:05
Всё.. ! Сейчас там после штрафов сразу фиалками и лавандой запахнет.. !
ansh 23 марта 2018 | 19:06
Жду, когда негодяи запутинцы объявят свалочный газ полезным для здоровья.
ze_danil 23 марта 2018 | 19:07
"Вонь, стой! Раз, два"
tks 23 марта 2018 | 19:26
kottigr1: Ага, фЕкалкой запахнет )))
rexis 23 марта 2018 | 19:06
Как же он это сделает если оператор мусора младший Чайка ? Да его же сразу посадят
dpichugin 23 марта 2018 | 19:06
скоро телеграм каналов у губернаторов не будет совсем. будут голубиной почтой депеши рассылать
nikruchev 23 марта 2018 | 19:13
Ну да, а оператор полигона найдёт тётю Машу - уборщицу, которая во всём и виновата. Только тёте Маше уже никого наказать не получится. Правда, тётя Маша за Путина голосовала. Круг замкнулся.
nabludatel67 23 марта 2018 | 19:16
Как страшно то цешый штраф. Ну всё теперь начнётся жизнь со свежим воздухом!
ze_danil 23 марта 2018 | 19:18
nabludatel67: тама страшно не от штрафа (которого ещё нет и едва ли будет), а от намерения его наложить
puteshestvennik 23 марта 2018 | 19:16
Ха-ха, я бы после такого объявления на месте жителей отправил его вслед за первым.
world_nail 23 марта 2018 | 19:27
Глава:
- Я наложу штраф в 1 000 руб.
Оператор Чайка:
- Тогда ты наложишь в штаны.
ed10075 23 марта 2018 | 19:28
Идиот. Воняет же не оператор, а мусор! С ним нужно что-то делать.
tks 23 марта 2018 | 19:35
ed10075: Мусор вонючий это глава местного ОВД имеется ввиду, наверное?
ed10075 23 марта 2018 | 19:51
tks: И он тоже.
tks 23 марта 2018 | 19:28
[:|||Врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово|||:]
Собака лаяла, на дядю фраера
Сама не знаяла, кого кусаяла...
zolingen 23 марта 2018 | 19:47
Можно подумать, что оштрафованый не получал от ранее от оштрафовавших разрешения на действия, приводящие к нынешнему штрафу)
neon999 23 марта 2018 | 19:50
Назначили шестерку виноватым. Организовали и кормятся от криминального свалочного бизнеса - упыри при власти, а не какой-то там оператор, которого они сами поставили на расстрельную должность.
duni 23 марта 2018 | 19:55
Имена, пароли, явки оператора пора бы огласить. Гюльчатай,открой личико
ed10075 23 марта 2018 | 19:57
Ему этот штраф - только поржать. С каждой тонны мусора оператор получает от 1200 до 2500 рублей. То есть, с каждого мусоровоза от 5 до 15 тысяч рублей. Сколько их за день приходит?
dmitry17___17 23 марта 2018 | 20:07
Да ничего там не было, так, быдлота по пьяни хулиганит. Счастья своего не ценит, зажралась.