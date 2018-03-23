[:|||Врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово|||:]

Об этом сообщается в Телеграм-канале в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Вихарев сменил на посту главы района Евгения Гаврилова, которого из-за ситуации с полигоном Ядрово сегодня отправил в отставку губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Между тем, массового отравления школьников в Волоколамске не было. Об этом со ссылкой на результаты экспертизы рассказала «Эху Москвы» уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

На этой неделе 76 школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на здоровье, шестеро из них сейчас госпитализированы. Местные жители связывают это с выбросами газа со свалки в Ядрово.