Краснодарский край засыпало пылью с Африканского континента
Но если жителям Кубани стихия не принесла значительных неудобств, то на острове Крит от бури пострадали десятки человек.
Желтый снег и красно-коричневый дождь: сегодня социальные сети заполонили фотографии, сделанные туристами на горнолыжных склонах Кубани. Снег изменил свой цвет на Домбае и Архызе, а Красная поляна от необычных осадков действительно немного покраснела. Кадры, заснятые безо всяких фильтров, выглядели так, как будто их погрузили в сепию.
Гидрометцентр поспешил успокоить россиян: цветные осадки экологически безопасны. Красный дождь это «привет» из Сахары – бушующие там песчаные бури пересекли Средиземное море, и безобидно «окрасили» некоторую часть Европы пылью.
Куда меньше повезло находящимся на пути стихии островам – там выпал песок. Накануне эта же буря обрушилась на Крит. Местные жители не могли выйти на улицы без защитных масок и противогазов, а 17 человек были госпитализированы с проблемами дыхательных путей. Власти приняли решение закрыть учебные заведения, на дорогах острова резко сократилась видимость, а ярко-красный пейзаж на Крите, судя по фотографиям, действительно больше напоминал марсианский.
В последний раз песчаная буря с Африканского континента доходила до Крита 12 лет назад.
Комментарии1
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dataan 23 марта 2018 | 19:36
Не слабо негры пыльнули. Гы.