Аэрофлот снял с рейса певицу Любовь Успенскую из-за грубого поведения,— рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов. Сама Успенская сказала в эфире Рен-ТВ, что возмущена грубостью экипажа. Из-за инцидента рейс Москва-Омск был задержан примерно на час.