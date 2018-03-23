Аэрофлот снял с рейса певицу Любовь Успенскую из-за грубого поведения
Аэрофлот снял с рейса певицу Любовь Успенскую из-за грубого поведения,— рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов. Сама Успенская сказала в эфире Рен-ТВ, что возмущена грубостью экипажа. Из-за инцидента рейс Москва-Омск был задержан примерно на час.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 23 марта 2018 | 18:46
Я никак не могу понять, почему у ну хоть сколько-нибудь известных в нашей стране людей чсв завышено донельзя. кто им внушает, что им всё дозволено?
sabotage_nik 23 марта 2018 | 18:49
Старая кашолка решила что ей можно Все !Ведь она истинная путирастка !