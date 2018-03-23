В Екатеринбурге защитники недостроенной телебашни несколько часов просидели на ее вершине под флагом России

Башню захватили в половине пятого утра. Больше десяти человек попытались прорваться внутрь объекта, охрану миновали только четверо. Один из них был бейсджампер, он вскоре прыгнул с башни с парашютом. , а вот еще трое вывесили большой флаг России и через журналистов передали, что требуют провести референдум о судьбе телебашни. Они просидели на высоте более двухсот метров почти восемь часов и остались бы там дольше, если бы не потеряли при штурме теплые вещи. Внизу молодых людей ждали областной омбудсмен, врачи и полицейские. Отец одного из руферов – Алексей – в эфире Эха Москвы в Екатеринбурге рассказал, что его сын Владимир понимал последствия поступка, но решил так проявить свою гражданскую позицию.

Шестерых из 8 доставленных в полицию участников штурма телебашни оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. Остальным, скорее всего, грозит то же самое. Официальный представитель компании УГМК ранее заявил, что пострадавшие в столкновении охранники написали заявления в полицию на нападавших. Сегодня вечером акции протеста продолжатся – недовольные предстоящим сносом второй день подряд соберутся символически обнять телебашню. В четверг эта акция собрала, по разным данным, от нескольких сотен до тысячи человек.



Компания УГМК — заказчик сноса, она намерена построить на месте башни ледовую арену. Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор УГМК Андрей Козицын доложили о гарантиях безопасности демонтажа губернатору Евгению Куйвашеву. Башню обрушат в субботу, 24 марта, в 7 утра по московскому времени.