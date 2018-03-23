Организаторы взрыва на площади Климова в Петербурге получили на двоих более 38 лет колонии

Двое мужчин планировали теракты в отношении полицейских, от их действий пострадала пожилая женщина. Мужчины признали свою вину лишь частично. На суде они заявили, что в их планах не было убийств. Они лишь хотели привлечь внимание СМИ. Но следствие считает иначе. В ходе расследования сотрудники органов установили, что Антон Головырцев и Николай Мотовилов общались длительное время общались между собой и пришли к выводу, что им не нравится устройство государственной системы. Менять её они решили с помощью взрывных устройств. Первое они заложили в начале марта 2015-го вблизи поста ДПС на Каменноостровском проспекте. Его замаскировали под коробку сока. Но когда Мотовилов нажал кнопку на детонаторе, СВУ не сработало.

Следующую попытку они запланировали на октябрь того же года. На этот раз взрывчатку заложили на Кантемировской улице. Их планам помешала пожилая горожанка, которая пнула подозрительный предмет. В итоге пенсионерка получила тяжелые травмы. Суд признал мужчин виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте взрывчатки и причинении тяжкого вреда здоровью. Мотовилов получил 19 лет строгого режима, а Головырцев 19,5 лет. Помимо тюремного срока, суд взыскал с обвиняемых компенсацию морального вреда на сумму более двух миллионов рублей.