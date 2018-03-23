Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткую программу в танцах на льду на ЧМ в Милане
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткую программу в танцах на льду на чемпионате мира в Милане. При этом они установили мировой рекорд. Россияне Александра Степанова и Иван Букин, на этот раз, стали седьмыми.
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