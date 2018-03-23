Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Военно-промышленного концерна РУАГ

Как пишет местная пресса, он подозревается в незаконных поставках в интересах ФСО России. Не исключена коррупционная составляющая. В частности, при его поддержке могли модернизировать вертолеты, на которых летает Владимир Путин. Кроме того компания поставила ФСО приборы ночного видения на 15 миллионов долларов, а также пистолеты и винтовки для охраны президента России еще на несколько миллионов.