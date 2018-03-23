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18:32, 23 марта 2018

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Военно-промышленного концерна РУАГ

Как пишет местная пресса, он подозревается в незаконных поставках в интересах ФСО России. Не исключена коррупционная составляющая. В частности, при его поддержке могли модернизировать вертолеты, на которых летает Владимир Путин. Кроме того компания поставила ФСО приборы ночного видения на 15 миллионов долларов, а также пистолеты и винтовки для охраны президента России еще на несколько миллионов.

Комментарии

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evgolius7 23 марта 2018 | 18:39

Как же Путин боится своего народа...
Просто дрейфит, что его снесут как снесли совок...
Кто там балаболит, что Путин смел и могуч?
Вертолёты...винтовки....ночное видение...и всё для себя...боится за свою шкуру..

alehan00074 23 марта 2018 | 18:52


его поддержке могли модернизировать вертолеты, на которых летает Владимир Путин....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ботоксный Вошдь по сути летает на швейцарских вертолетах и погружается на дно Черного моря в голландских батискафах тем не менее трындет про какой то мифический говно-рюзкий мир (не путать с великой русской культурой Чехова, Толстого, Пушкина и Чайковского) и залез по уши в какие то скрепы...как так?

evgolius7 23 марта 2018 | 18:57

Вообще интересно, как завывания насчет того, что проклятый запад сделал нас своим сырьевым придатком, звучат одновременно с восторгами, если вдруг удалось продать проклятому западу особенно много этого самого сырья.

ed10075 23 марта 2018 | 18:51

Как-то не вяжутся эти закупки с "всенародной любовью".

j_partizan 23 марта 2018 | 19:07

Я бы задал вопрос о импортозамещении, но только пустое это. Не тянет российская промышленность высокие технологии, потому что промышленность умерла.

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