Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона «Ядрово»
Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штраф на оператора полигона «Ядрово». Об этом в пятницу сообщается на Телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Я буду жестко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему, — этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района», — приводятся в сообщении слова Вихарева.
Комментарии5
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post_v 23 марта 2018 | 18:36
Начинается смертельно опасное соревнование – кто быстрее накроется тем самым женским органом, за который хватался Слуцкий:
- Волоколамск,
- Госдума
- или Песков со своим патроном?
как вариант – на кого быстрее забьют болт?
ansata 23 марта 2018 | 18:38
От штрафа воздух чище не станет.
kottigr1 23 марта 2018 | 18:40
ansata: Ну всё.. теперь там после штрафа фиалками запахнет...
airjeff 23 марта 2018 | 19:01
спохватились
peresvet73 23 марта 2018 | 19:02
Одним словом - подзаработать!