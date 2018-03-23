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18:30, 23 марта 2018

Злоумышленник, захвативший заложников во французском Требе, был террористом-одиночкой

Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коломб. По его словам, он уже был известен правоохранительным органам по мелким преступлениям. Но в приверженности к радикальным идеям замечен не был. Входе спецоперации преступник был застрелен. От его рук погибли три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом.

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