Злоумышленник, захвативший заложников во французском Требе, был террористом-одиночкой
Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коломб. По его словам, он уже был известен правоохранительным органам по мелким преступлениям. Но в приверженности к радикальным идеям замечен не был. Входе спецоперации преступник был застрелен. От его рук погибли три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом.
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