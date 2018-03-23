Член правления СИБУРа Кирилл Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров

Форбс оценила его доход от дивидендов и продаже акций компании в два миллиарда 300 миллионов долларов. На втором месте Алексей Мордашов – более полутора миллиардов, за ним следует Владимир Лисин — его доходы от дивидендов Ново-Липецкого металлургического комбината Форбс оценивает в один миллиард 200 миллионов долларов.

В начале месяца журнал публиковал глобальный список миллиардеров, в котором первые три позиции заняли основатель Амазон Джефф Безос, сооснователь Майкрософт Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет.