Центризбирком утвердил итоги выборов президента России

Владимир Путин получил более 76% голосов избирателей. По данным комиссии, явка составила 67 с половиной процентов. Элла Памфилова заявила, что выборы прошли «открыто и честно».

Один из членов комиссии, Евгений Колюшин, выступил с особым мнением – он заявил, что подпишет протокол, хотя и не вполне с ним согласен.

Колюшин заявил о нарушениях в ходе агитационной кампании: СМИ уделяли Владимиру Путину больше внимания, чем другим кандидатам. Кроме того, был нарушен принцип свободы выбора.

Элла Памфилова заявила, что не будет комментировать эти заявления.

Центризбирком проверит сообщения о признаках нарушений на избирательных участках в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кемеровской области. В случае подтверждения информации, ЦИК обещает обратиться в правоохранительные органы.

Проверку проведут в срочном порядке совместно с избиркомами субъектов, это подразумевает примерно 5 дней, сообщила РБК секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. По ее словам, если признаки нарушений обнаружат, ЦИК обратится в полицию или Генпрокуратуру. В случае возбуждения дел, ситуация окажется «уже за пределами компетенции» Центризбиркома, подчеркнула Майя Гришина. В день президентских выборов 18 марта журналисты РБК наблюдали за голосованием в регионах, где обычно отмечают аномально высокую явку. Это Карачаево-Черкесия, Дагестан, Татарстан, Мордовия и Кемеровская область. На участке №717 в Дагестане явка по итоговому протоколу избирательной комиссии более чем вдвое превысила ту, что показали данные корреспондента. В Карачаево-Черкесии на участке №239 журналиста пытались удалить и просили «по-человечески отвернуться на пять минут» во время подсчета голосов, сказано на сайте РБК. Там приведены цифры по участковой избирательной комиссии №857 Кемеровской области. На этом участке зафиксировали значительное превышение итоговой явки, хотя, по наблюдению корреспондентов РБК активность избирателей там оказалась почти вдвое ниже средней по региону.

На двух исследуемых участках в Мордовии и Татарстане официальные результаты ЦИК совпали с подсчетами РБК.

Сам Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Он подчеркнул, что все предвыборные обещания будут выполнены. Путин добавил, что руководство страны знает о проблемах в социальной сфере и в экономике.