В Петербурге полиция задержала водителя, которого обвиняют в стрельбе по дорожным инспекторам

В доме на улице Полярников полицейские задержали 56-летнего Олега Малкова, подозреваемого в нападении на правоохранителей. Речь идет о перестрелке, которая произошла в ночь на вторник. Тогда сотрудники ГИБДД остановили «Хаммер» для проверки документов. Они попросили водителя открыть багажник. Но вместо того, чтобы выполнить требование полицейских, мужчина начал по ним стрелять, после чего скрылся. Позже его автомобиль обнаружили на Горной улице, сам водитель сбежал. Отметим, в результате инцидента никто из правоохранителей не пострадал. Как сегодня сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу, нападавший скрывался в квартире своей знакомой. Фонтанка.ру отмечает, что Малков — особо опасный рецидивист. Он провел в заключении 15 лет за бандитизм и покушение на убийство. Издание также уточняет, что у мужчины нет ноги. Во время задержания подозреваемый сопротивления не оказал.

Против водителя «Хаммера» возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».