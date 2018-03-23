Глава Центробанка прогнозирует рост оттока капитала из России
Это связано с внешней торговлей, — сказала Эльвира Набиуллина. Эльвира Набиуллина также отметила, что нефтяные и продовольственные цены стали меньше влиять на инфляцию, но при их существенных колебаниях влияние на общую динамику инфляции может быть ощутимо.
Комментарии2
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tag188 23 марта 2018 | 18:25
Ну хоть что-то в России растет.
danko1 23 марта 2018 | 18:29
tag188: В России в данном случае убывает.
Бежит награбленный капитал из России вместе с ворами.
Да и объявленная в нарушении Конституции и УК амнистия капитала, возвращенного в Россию, явно не работает.
Не спешат возвращать воры награбленное в страну, даже когда их Путин в нарушении закона от уплаты налогов освободил, сделав по сути награбленное чистым.