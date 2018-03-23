Бар «69 пинт», который находится напротив Государственной думы, поддержал журналистов
Решение комиссии по этике, которая не осудила домогательства, свидетельствует о наплевательском отношении к людям – сказал «Эху Москвы» совладелец заведения Александр Латышев. Латышев призвал другие заведения присоединиться к бойкоту.
Комментарии1
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meister_luvin 23 марта 2018 | 18:27
молодцы! надо туда сходить, поддержать бар своим рублем