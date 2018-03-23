Сорок восемь журналистов лишились аккредитации в Госдуме из-за «дела Слуцкого»

Это журналисты СМИ, которые объявили об отзыве из Госдумы своих корреспондентов. Сегодня газета Ведомости и «Новая " объяснили свою позицию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что происходит «травля депутатов», которые публично обозначили свою позицию. Володин обратил внимание на то, что решение думской Комиссии по этике было единодушным.

Спикер выразил недоумение в связи с требованием представителей некоторых СМИ лишить Слуцкого его должности и депутатского мандата, — сообщает «Интерфакс».

Между тем, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков не видит ничего дурного в действиях депутата Слуцкого. Выступая с лекцией в Новосибирском государственном университете, Третьяков заявил о праве Слуцкого «класть руку на любое место». Фрагмент выступления прозвучал в эфире телеканала RTVi. По сообщению телеканала, большинство студентов демонстративно покинули аудиторию. Они требуют извинений от руководства университета.