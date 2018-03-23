Кремль второй день отказывается отвечать на вопросы о Леониде Слуцком
Госдума должна самостоятельно налаживать взаимодействие с прессой – заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пескову также неизвестно, обсуждал ли Владимир Путин эту проблему со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Комментарии6
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meister_luvin 23 марта 2018 | 18:20
классово близкий
kottigr1 23 марта 2018 | 18:32
meister_luvin: Путин своих не сдаёт.. Щупали, щупают и будут дальше щупать.. И не только женщин, и не только взрослых !.. Так ведь, путинойды ?
putin_itogy 23 марта 2018 | 18:29
путин, это дворовое мальчишество.
Это не уровень государственного мужа, политика, джентльмена в смокинге.
Играющего соло Blueberry hill, для Высшего света мира.
Но это не Агент 007, не Джеймс Бонд.
Не Дениел Крейг..
Низко, путин..
kottigr1 23 марта 2018 | 18:34
putin_itogy: Завхоз Дома Культуры в ГДР - это его максимально-профессиональный уровень... Увы и ... Ах..! Измельчала Россия....
aleksandr39 23 марта 2018 | 18:31
Кремль поддерживает извращенца Слуцкого .
gvs 23 марта 2018 | 18:35
Вот Дума и налаживает... ))) Как умеет... )))