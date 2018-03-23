Кремль второй день отказывается отвечать на вопросы о Леониде Слуцком

Госдума должна самостоятельно налаживать взаимодействие с прессой – заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пескову также неизвестно, обсуждал ли Владимир Путин эту проблему со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.